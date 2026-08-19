La reflexión de Ilia Topuria: "Lo que más he aprendido es a hacerle caso a mi madre, porque tienen una intuición que nosotros no vemos"
El conocido luchador de la UFC explicó que, con el paso del tiempo, ha comprendido el valor de la intuición de su madre y cómo ese consejo le ha servido tanto dentro como fuera del deporte
Ramón Gutiérrez
Hay frases que se escuchan, se aplauden y se olvidan. Y luego están esas que llegan justo cuando más falta hacen. Una de ellas es la reflexión de Ilia Topuria sobre lo que significa tocar fondo y aprender a levantarse, un mensaje que va mucho más allá del deporte.
Todos, antes o después, vivimos un momento que nos cambia por completo. Puede ser una ruptura, la pérdida de un ser querido, quedarse sin trabajo o simplemente descubrir que el futuro que imaginábamos ya no va a suceder. Son situaciones que llegan sin avisar y que obligan a empezar de nuevo.
La reflexión de Ilia Topuria sobre tocar fondo que invita a mirar la vida de otra manera
Lo difícil no es solo aceptar que las cosas han cambiado. Lo realmente complicado es asumir que hay situaciones que escapan por completo a nuestro control. Es ahí donde, según la reflexión que comparte Topuria, aparece la decisión más importante: quedarse atrapado en la frustración o encontrar la fuerza para seguir adelante.
Eso no significa ignorar el dolor ni fingir que nada ha pasado. Al contrario. Aceptar que algo duele forma parte del proceso. La diferencia está en no permitir que ese dolor termine definiendo quién eres o cómo vas a vivir el resto de tu vida.
Con el paso del tiempo, muchas personas descubren que los momentos más complicados también fueron los que más les enseñaron. Aprenden a valorar lo que tienen, a conocerse mejor y a entender que perder no siempre es el final del camino. A veces es el inicio de una etapa completamente distinta.
En esa reflexión también aparece una idea que conecta con mucha gente: la intuición de una madre. Hay decisiones que, vistas con el tiempo, hacen recordar aquellos consejos que en su momento parecían exagerados, pero que escondían una experiencia que solo se entiende cuando uno ha vivido lo suficiente.
La intuición de una madre nunca suele fallar
Quizá por eso este mensaje ha conseguido resonar con tantas personas. Porque no habla únicamente de ganar combates o superar obstáculos deportivos. Habla de una realidad que cualquiera puede reconocer: la vida cambia, a veces de forma injusta, pero siempre deja abierta la posibilidad de volver a levantarse.
Al final, tocar fondo no tiene por qué ser el final de la historia. En ocasiones, es precisamente el lugar desde el que uno empieza a construir la mejor versión de sí mismo. Porque aunque no podamos decidir todo lo que nos ocurre, sí podemos elegir la actitud con la que afrontamos lo que viene después.
Fuente: Sport
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