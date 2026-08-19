Tormenta de goles de la cantera: el Villarreal CF C impone su ley en un amistoso de vértigo

Zarpazo inicial. El Villarreal CF C se adjudicó el derbi de filiales tras derrotar con autoridad al CD Roda por 1-3 en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Pamesa. Tras una primera mitad más contenida, el encuentro estalló por completo tras el descanso en un tramo de 13 minutos locos donde se vieron los cuatro goles de la matinal futbolera. La cuenta anotadora la abrió el delantero ghanés Wahabu Musah en el minuto 50, y sin solución de continuidad, Seydou Llopis amplió la renta desde el punto de penalti en el minuto 52.

Once que presentó el CD Roda en el partido de rivalidad ante el Villarreal CF C. / Redacción

Sentencia amarilla. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Muñoz intentó rebelarse a la ofensiva y reaccionó el CD Roda en el minuto 59 por mediación del ariete valenciano Pau Vidal, quien firmó un auténtico golazo para recortar distancias. Sin embargo, la alegría visitante duró poco, ya que la sentencia definitiva llegó en el minuto 63 con un tanto de un extremo valenciano. Esta diana certificó el definitivo 1-3 y aseguró una sólida victoria para el filial amarillo que comanda David Cifuentes.

Nuevo triunfo de la UD Vall de Uxó frente al CFA Quart, en el José Mangriñán. / UD Vall de Uxó

Éxitos locales bajo el calor y la jerarquía

Triunfo tardío. Por su parte, la UD Vall de Uxó firmó otra de las alegrías de la jornada de pretemporada al doblegar al CFA Quart, conjunto de la Lliga Comunitat. A los de la Plana Baixa les costó encarrilar su partido en un duelo marcado por un calor sofocante, aunque fueron claramente mejores sobre el césped. La insistencia local tuvo premio en el tramo final: Javier Herraz anotó el 1-0 de penalti en el minuto 71 y Alejandro Fuentes se encargó de cerrar el marcador con el 2-0 en el minuto 85.

El CD Soneja logró la victoria ante un serio rival como el Silla CF en El Arco. / Redacción

Superioridad en El Arco. Para redondear la jornada de amistosos en tierras castellonenses, el CD Soneja también cantó victoria en su feudo frente al Silla CF. Los del Alto Palancia completaron un buen partido ante un rival de inferior categoría, haciendo valer su superioridad técnica desde los primeros compases. Los goles que sellaron el triunfo del conjunto dirigido por Carlos Ortí llevaron la firma de Fredy Krug y de Torregrosa, este último convirtiendo con seguridad desde el punto de penalti.