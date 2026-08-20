De Peñíscola a Polonia: Anna Álvarez jugará el Mundial con España

Un hito para el deporte provincial. La portera Anna Álvarez, natural de Peñíscola, buscará el doblete internacional tras ser convocada por la selección española para el Mundial sub-20, que se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre, una cita a la que llega tras proclamarse reciente campeona de Europa en la categoría sub-19.

La portera de Peñíscola, que está desde los ocho años en el Levante UD y ya ha debutado en Primera División, se concentrará el próximo jueves 27 de agosto en Las Rozas, donde las 20 jugadoras completaron sus primeros entrenamientos. Tras esta primera toma de contacto, la expedición partirá el domingo 30 de agosto con destino Katowice, localidad que servirá como base oficial para el equipo durante la primera fase del campeonato. Será el 31 de agosto cuando disputen un partido amistoso frente a Canadá para preparar el debut en el Mundial.

El calendario

El combinado español, encuadrado en el Grupo F, se estrenará en el Mundial el lunes 7 de septiembre ante Nigeria. Tres días después, el jueves 10 de septiembre, se enfrentará ante Nueva Caledonia y cerrará la fase de grupos contra la República Popular China el domingo 13 de septiembre. Los partidos de la selección se podrán ver en directo por RTVE Play.

Anna Álvarez, portera de Peñíscola campeona de Europa sub-19, con su hermano Iker (i) y su madre Ana (d) tras ganar la final en Bosnia y Herzegovina. / RFEF

Además de Anna Álvarez, la convocatoria la forman Daniela Agote y Elena Gurtubay (Athletic), Celia Segura y Natalia Peñalvo (Atlético de Madrid), Aïcha Camara, Carla Julià Martínez, Julia Torres, Noa Jiménez y Rosalía Domínguez (Barcelona), Cristina Librán (Juventus), Ainoa Gómez y María Luisa García (Deportivo de la Coruña), Irune Dorado, Laia López, Noemí Bejarano, Paula Comendador y Silvia Cristóbal (Real Madrid), Aiara Aguirrezabala y Alazne Estensoro (Real Sociedad) y Alba Cerrato (Fiorentina).

En la pasada edición celebrada en Colombia, España cayó en cuartos de final ante Japón. Dos años después, España buscará redimirse y reconquistar el título alzado en Costa Rica en 2022.