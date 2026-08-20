De Vila-real a la Vall d'Uixó: Intensa semana de tenis en el circuito provincial de Castellón

El Circuito Provincial de Tenis 2026 continúa avanzando con una semana intensa de competición marcada por la celebración del torneo en dos sedes y por el gran ambiente vivido tanto dentro como fuera de las pistas.

El C.T. Uxó ha acogido el torneo con disputándose partidos de las categorías alevín, cadete y absoluta y en el C.T. Villarreal se han jugado las categorías benjamín e infantil. Ambas sedes han disfrutado de una notable participación y de un excelente ambiente durante las jornadas de competición.

Resultados

Los resultados de las pruebas disputadas en el C.T. Uxó han sido:

• ALEVÍN MASCULINO Unai Marín vence a Xavi García Calvillo por 6/3 6/0 y en consolación Pablo Sebastián gana a Víctor Ribelles por 4/1 5/4 7/4

• ALEVÍN FEMENINO Anna Serral vence a Ruth Miralles por 6/2 6/2 y en consolación Marina Reverté gana a Karla María Oprea 4/2 4/2

• CADETE MASCULINO Pablo Torres vence a Guillem Torres por 6/4 6/4 y en consolación Iago Sos gana a Aaron Vethokin

• CADETE FEMENINO June Pérez-Fon vence a Alexandra María Tarcolea por 1/6 6/4 10/6

• ABSOLUTA MASCULINA Óscar Sáez vence a Marcos Navarro por 6/0 6/0

Los resultados de las pruebas disputadas en el C.T Villarreal han sido:

• BENJAMÍN MASCULINO Daniell Thijs vence a Quim Cabedo-Quemades por 5/3 5/4 7/2 y en consolación Álex Guadamillas gana a Teo Fabregat 4/2 4/2

• BENJAMÍN FEMENINO Beatriz Castellanos gana a Zoe Fabregat 4/0 4/0 y en consolación Claudia Andreu gana a Aina Marín 4/1 4/2

• INFANTIL MASCULINO Gonzalo Chicote vence a Hugo Manrique 6/2 7/5 y en consolación Diego Rodríguez gana a Sergi Reboll 5/4 7/4 5/4 7/3

• INFANTIL FEMENINO Salomé Artunduaga vence a Ana Moreno 6/3 6/2 y en consolación Chloe Rochera gana a Marta Sanz 4/2 5/3

Los jóvenes tenistas en el CT Uxó / Tenis Drive Academy

Una vez más, el Circuito Provincial de Tenis ha demostrado se un punto de encuentro para jugadores, familias y aficionados, ofreciendo grandes jornadas de tenis y permitiendo disfrutar de este deporte en diferentes clubes de la provincia. El buen ambiente y la gran participación año tras año en cada prueba se ha convertido en la identidad del circuito que continúa creciendo.

Próximas citas

La competición llega a su recta final con tres citas importantes que completarán el calendario del Circuito Provincial en 2026.

La primera cita será la semana que viene, del 24 al 29 de agosto en las instalaciones de La Plana Sport Centro Deportivo, donde se jugarán las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. Posteriormente, del 31 de agosto al 5 de septiembre, el C. T Burriana será la sede de una nueva prueba del circuito, con competición en las categorías alevín, infantil y absoluta.

El Circuito Provincial de Tenis concluirá en Villena, con el Máster Final en la Ferrero Tennis Academy. En esta cita participarán los ocho primeros clasificados de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.

Los participantes y ganadores del circuito verán reconocido su esfuerzo a lo largo de la temporada en la esperada Gala del Tenis, que se celebrará el próximo 15 de diciembre en el Paraninfo de la UJI. Durante el acto, los jugadores que formaron parte de la competición recibirán su merecida recompensa, trofeos, premios, regalos y sorpresas en una jornada dedicada a celebrar el talento, la dedicación y el espíritu deportivo demostrados en la pista.