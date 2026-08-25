La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón

La Vuelta Ciclista a España 2026 aterriza esta semana en Castellón con dos jornadas consecutivas que convertirán a la provincia en uno de los epicentros de la carrera. El jueves 27 de agosto del 2026, la sexta etapa se desarrollará íntegramente en territorio castellonense entre Alcossebre y Castelló. Un día después, el viernes 28, el pelotón saldrá de la Vall d'Alba y recorrerá casi 100 kilómetros por el interior de la provincia antes de entrar en Aragón camino de Aramón Valdelinares.

Para los aficionados, especialmente para quienes pretendan acudir al Desert de les Palmes, el Bartolo, Benicàssim o la meta de Castelló, la principal recomendación es no improvisar. Hay carreteras que cerrarán muchas horas antes del paso de los corredores y el dispositivo ya establece horarios límite incluso para acceder en bicicleta al Desert.

🔴 Las cinco claves antes de salir de casa

DatoHora

🚗 🚲 Cierre a ciclistas desde 🚲 Cierre a ciclistas desde 🚴 Paso por el 🏁 Llegada deportiva a La información difundida por la Diputación establece expresamente que el Desert de les Palmes permanecerá cortado al tráfico desde las 10.00 horas. El acceso para ciclistas se cerrará a las 14.00 desde la Magdalena y a las 15.00 desde Benicàssim. También se recomienda circular en el sentido de la carrera y estará prohibido hacerlo a contracarrera en el sector de acceso al Bartolo.

🚴 JUEVES 27 | ALCOSSEBRE-CASTELLÓ

La ficha web actual de La Vuelta fija una distancia de 177,4 kilómetros.

⏱️ Horarios esenciales

11.40-12.50: control de firmas en Alcossebre

12.55: llamada de corredores

13.00: salida neutralizada

13.11: salida lanzada

15.51-16.07: primer paso por Benicàssim

16.12-16.30: alto del Desert

16.25-16.45: segundo paso por Benicàssim

16.57-17.20: Bartolo

17.13-17.38: Ronda Norte de Castelló

17.17-17.42: avenida del Mar

17.18-17.44: meta

🗺️ ¿A QUÉ HORA PASA LA VUELTA POR CADA MUNICIPIO?

La organización calcula tres velocidades diferentes de carrera. Por ello, lo útil para el aficionado es manejar una ventana de paso y estar colocado mucho antes de la primera hora.

Lugar

Km de etapa

Pelotón previsto

—

Salida lanzada

0

6,3

21,4

30,3

42,6

44,6

52

Mas de Sant Pau

55,1

Mas de Cervera

62

66,1

68,7

79

85,5

93,3

111,3

117

Esprint de Benicàssim

120,1

Inicio de la primera subida

120,9

128,5

Regreso hacia Benicàssim

137,2

141,8

Inicio de la segunda subida

147,5

Desvío hacia el Bartolo

152,7

153,8

156,9

Giro hacia Castelló

159,6

Entrada hacia Castelló

168,6

172,7

175,8

177,4

El itinerario horario actualizado de La Vuelta confirma estos márgenes y sitúa la línea oficial de meta en C/ Columbretes.

⭐ ¿Dónde merece más la pena verla el jueves?

Lugar

Interés

Acceso

Lo mejor

⭐⭐⭐

🟢

Firmas y salida

⭐⭐⭐

🟢

Paso urbano

⭐⭐⭐

🟠

Primer puerto

⭐⭐⭐⭐

🟠

Montaña

⭐⭐⭐⭐

🟢/🟠

⭐⭐⭐⭐

🔴

Ambiente de puerto

⭐⭐⭐⭐⭐

🔴🔴🔴

Punto deportivo decisivo

⭐⭐⭐⭐

🟢/🟠

Llegada, equipos y ambiente

🚨 Alcossebre y Alcalà: nueva restricción general de 11.00 a 14.00

Esta es una de las últimas novedades publicadas y conviene destacarla.

El Ayuntamiento ha comunicado que el jueves habrá restricciones al tráfico de vehículos en todo el recorrido de La Vuelta y en las calles adyacentes de Alcossebre y Alcalà de Xivert entre las 11.00 y las 14.00 horas.

🟦 Alcossebre: prohibiciones de aparcamiento

Miércoles 26

Desde las 06.00: paseo Tomàs Vallès.

Desde las 08.00: tramos señalizados de Atall, Bovalar, Bedoll, Roure, Ametler y Murs.

Desde las 16.00: tramos señalizados de avenida Blasco Ibáñez, avenida València, Alcalà, Atall, Colón e Irta.

Jueves 27

Desde las 6.00: también Roure y Palau.

En estas zonas no se podrá entrar ni salir de los garajes durante los periodos indicados.

🅿️ Cinco parkings de los que no se podrá salir

Entre las 11.00 y las 14.00 no será posible sacar el vehículo de:

C/Alcalà

avenida València

los tres aparcamientos municipales de C/Irta

Si el objetivo es marcharse poco después de la salida, no conviene dejar el vehículo en ninguno de estos cinco recintos.

🚌 Cambio de parada de autobús

La parada de C/Irta quedará fuera de servicio de 11.00 a 14.00.

La alternativa será la situada en avenida Castelló, detrás de Consum.

La etapa 3 de la Vuelta a España 2026, en imágenes. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

🟧 Alcalà de Xivert: qué calles estarán afectadas

Desde las 16.00 del miércoles 26 estará prohibido aparcar en:

rotonda de acceso sur, paseo Héroes de Marruecos, Foia, plaza Juan Vilanova, plaza Justo Zaragoza, Doctor Ebri, plaza Sant Ramon y Tremedal.

Desde las 8.00 del jueves y hasta que termine el dispositivo tampoco podrán utilizarse los garajes situados en estas calles.

Las dos paradas habituales de autobús quedan anuladas de 12.00 a 14.00 y se habilita una provisional en C/Barón de Alcahalí, junto a la Cooperativa Agrícola.

🔁 Benicàssim: la gran opción para verla dos veces

Para quien quiera disfrutar de la etapa sin entrar en la complejidad del Bartolo, Benicàssim es probablemente el mejor punto.

Primer paso

15.51-16.07

El pelotón recorrerá avenida Barcelona y avenida Castelló y girará hacia el Desert.

Segundo paso

16.25-16.45

Regresará por Gran Avinguda Jaume I, Carles Sarthou y avenida Castelló antes de afrontar de nuevo la carretera del Desert.

Entre ambos pasos habrá únicamente 34-38 minutos.

❌ No intente cambiar de sitio en coche

El vehículo puede quedar atrapado por los cierres y no ofrece ninguna ventaja. Lo sensato es escoger un lugar próximo a los dos recorridos y permanecer allí.

⛰️ Desert de les Palmes: cierre desde las 10.00

La primera subida puntuable es de segunda categoría:

7,6 kilómetros

4,9 % de pendiente media

381 metros de desnivel

422 metros de altitud en el paso puntuable

El pelotón empezará el puerto entre las 15.56 y 16.13 y lo coronará entre 16.12 y 16.30.

Pero para el aficionado el dato fundamental es otro:

🚗 DESDE LAS 10.00 NO SE PODRÁ ACCEDER EN VEHÍCULO

🚲 ¿Hasta qué hora se puede subir en bicicleta?

Desde Castelló / la Magdalena

Hasta las 14.00

Desde Benicàssim

Hasta las 15.00

Son horas de cierre del acceso, no horarios recomendados para empezar a pedalear.

Quien quiera llegar a una zona alta debe salir bastante antes.

Además, en el sector del Bartolo estará prohibida la circulación a contracarrera.

🔥 Bartolo: 9,4 kilómetros al 7,1 %

Es el punto más espectacular del jueves y probablemente donde pueda romperse la etapa.

Puerto de primera categoría

9,4 km

7,1 % de pendiente media

657 metros de desnivel

697 metros de altitud oficial del paso de La Vuelta

La carrera lo coronará entre:

16.57 Y 17.20 HORAS

La cifra de 697 metros es la que figura actualmente en la ficha oficial de La Vuelta para el paso puntuable.

🟤 El sterrato definitivo: 1,9 kilómetros

El itinerario operativo actualizado de La Vuelta concreta ahora:

TRAMO DE TIERRA: 1,9 KM

El sector comienza en el km 153,8, a unos 23,6 km de la llegada, y será alcanzado aproximadamente entre 16.48 y 17.10.

Para una información de servicio publicada ahora debe prevalecer 1,9 kilómetros, porque es la cifra de la documentación actual de carrera.

❌ ¿Se puede ver el Bartolo y después ir a la meta?

No.

Desde el Bartolo quedan poco más de 20 kilómetros de carrera.

En el escenario rápido:

Bartolo 16.57 → meta 17.18 = 21 minutos.

En el escenario lento:

Bartolo 17.20 → meta 17.44 = 24 minutos.

A ello hay que añadir que la carretera continuará cerrada al tráfico.

Hay que escoger:

🏔️ Bartolo: máximo espectáculo deportivo.

🏁 Castelló: llegada, equipos, ambiente y podio.

🌲 Mucha precaución en el parque natural

En el Desert de les Palmes no hay que bloquear pistas forestales, caminos de emergencia ni accesos utilizados por los servicios de extinción.

Para pasar varias horas en la montaña conviene llevar:

agua abundante, comida, protección solar, gorra, calzado adecuado y móvil cargado.

Nada de fuego, hornillos, colillas o cualquier elemento que pueda producir chispas.

Y cualquier restricción extraordinaria que pueda decretarse por riesgo de incendio prevalecerá sobre el dispositivo previsto para La Vuelta.

🚆 Benicàssim: mejor sin coche si es posible

Si se dispone de conexión ferroviaria, el tren puede ser una de las opciones más cómodas para acudir a Benicàssim.

Evita dos problemas:

buscar aparcamiento;

poder recuperar después un coche situado dentro de un área cerrada.

No existe en la información oficial revisada un aparcamiento específico para aficionados de La Vuelta en Benicàssim. Las bolsas habituales del municipio deben utilizarse solo si la señalización extraordinaria del jueves permite acceder a ellas.

🏁 CASTELLÓ: GUÍA DE LA LLEGADA

El itinerario actual de La Vuelta sitúa el control de:

META EN C/ COLUMBRETES

Para el aficionado

La referencia práctica es:

entorno Chatellerault-C/ Columbretes-Palau de la Festa

🚧 Todos los cortes confirmados de Castelló

📅 MIÉRCOLES 26

🕗 Desde las 20.00

Corte parcial de la calle Río Sella para instalar los medios técnicos de televisión.

📅 JUEVES 27

🕖 Desde las 7.00

Chatellerault

Quedará cortado el tramo comprendido entre:

Guitarrista Fortea y Ronda Este.

Cardenal Costa

También se cerrará a la altura del Camino San José.

Estas restricciones durarán hasta que terminen los trabajos de desmontaje de la llegada.

Por tanto, Chatellerault no reabrirá simplemente cuando pase el último corredor.

🕘 Desde las 9.00

La Ronda Este entre Hermanos Bou y Camino Villamargo, sentido sur, quedará afectada por el montaje del vallado del último kilómetro.

🕑 Desde aproximadamente las 14.00

La Ronda Este en dirección norte hasta Hermanos Bou permanecerá cerrada hasta que se haya producido la llegada.

🚴 Cuando se aproxime el pelotón

También se cortarán:

Ronda Este y Ronda Norte

desde Camino Villamargo hasta la CV-149

El itinerario deportivo sitúa a los ciclistas:

Ronda Norte: 17.13-17.38

avenida del Mar: 17.17-17.42

meta: 17.18-17.44

🚗 Si viene del Grau: esta es la alternativa oficial

Durante el dispositivo, el tráfico procedente del distrito marítimo podrá acceder al núcleo urbano por:

ROTONDA DE LA LLEDONERA

desde:

Caminàs

o

Camino Villamargo.

Después de la llegada se irá reabriendo Ronda Este desde Hermanos Bou en dirección norte.

⚠️ ¿17.18 o 18.30? La hora que debe usar el espectador

El comunicado municipal habla de una llegada «en torno a las 18.30 horas». Sin embargo, el itinerario deportivo actualizado de La Vuelta es mucho más preciso:

Velocidad

Meta

Para ir a verla:

17.18-17.44

La referencia de las 18.30 debe entenderse como una ventana amplia del dispositivo municipal, no como la hora a la que el aficionado debe llegar a la meta.

⚠️ Para conducir

Las 17.44 tampoco son una hora de reapertura.

Hay vehículos de organización después del pelotón y en Chatellerault habrá que esperar además al desmontaje.

👮 30 efectivos municipales y dos recursos sanitarios

El operativo municipal contará con una treintena de policías locales y Agentes de Movilidad, encargados fundamentalmente de tráfico, cortes y seguridad.

Además:

🚑 SAMU

Estará en la zona de meta, junto al Palau de la Festa.

🚑 Soporte Vital Básico

Permanecerá en el Parque Vuelta, ubicado en el aparcamiento disuasorio del antiguo recinto de Ferias y Mercados.

🅿️ ¿Dónde aparcar para ver la meta?

La información oficial disponible no establece un gran parking específico para espectadores junto a la llegada.

Por eso:

✅ Sí

dejar el vehículo alejado del último kilómetro;

buscar acceso por el Oeste o Suroeste;

completar el último tramo andando;

llegar con bastante antelación.

❌ No

buscar plaza en Chatellerault;

intentar acercarse por Ronda Este a última hora;

aparcar junto al Palau de la Festa;

utilizar el antiguo recinto de Ferias y Mercados como aparcamiento normal: allí estará el Parque Vuelta.

Hora aconsejable

TENER EL COCHE APARCADO ANTES DE LAS 15.30-16.00

No es un corte oficial, sino el margen más práctico para evitar el grueso de las afecciones.

🚆 Para la meta, el tren también gana puntos

Llegar a la estación de Castelló y completar el trayecto andando evita buena parte de los problemas asociados a las rondas y, especialmente, la incertidumbre sobre cuándo podrá sacarse después el coche.

A esta hora todavía no se ha localizado un cuadro municipal completo de desvíos extraordinarios de todas las líneas de autobús urbano, por lo que quien dependa del transporte público deberá comprobar el servicio el mismo jueves.

🌡️ ÚLTIMA HORA DEL TIEMPO: BAJA EL RIESGO DE LLUVIA

La previsión meteorológica ha cambiado respecto a días anteriores.

AEMET apunta ahora para el jueves a máximas de 31º en Benicàssim y 33º en Castelló. La probabilidad de precipitación durante la segunda mitad del día es actualmente de solo un 10% en Benicàssim y un 15% en Castelló.

Es decir, el escenario de tormenta vespertina que aparecía en previsiones anteriores pierde fuerza, aunque todavía faltan dos días y conviene volver a consultar el parte la misma mañana de la etapa.

AEMET prevé además un índice ultravioleta máximo de 7 en Castelló el jueves, nivel alto, por lo que la protección solar será especialmente importante para quien pase varias horas en el Desert.

🟥 VIERNES 28 | LA VALL D'ALBA-ARAMÓN VALDELINARES

La segunda jornada castellonense tendrá 149,8 kilómetros según el itinerario actualizado de La Vuelta y será una verdadera etapa de montaña.

La carrera recorrerá la provincia hasta poco después de Puebla de Arenoso, donde entrará en Aragón.

⏱️ Salida

12.15-13.25: firmas

13.30: llamada de corredores

13.35: salida neutralizada

13.40: salida lanzada

El recorrido neutralizado es muy corto antes de incorporarse a la CV-158 en dirección Vilafamés.

🗺️ ¿A qué hora pasa el viernes?

Lugar

Km

Pelotón

—

Salida lanzada