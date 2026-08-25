Los proyectos del Club Taekwon-Do ITF Benicasim y del GEM Team crecen en la provincia de Castellón

Los clubs de la provincia de Castellón de Taekwon-Do ITF cierran un año de lo más exitoso e ilusionante en la temporada 2025-2026, y ponen a la provincia en un papel preponderante en panorama nacional de esta disciplina. Dos claros ejemplos de esta dinámica deportiva creciente son el Club Taekwon-Do ITF Benicasim y el GEM Team.

Ambas entidades han cerrado un ciclo de grandes cotas deportivas y acaban de integrarse en la Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado (AETU), para seguir evolucionando, tener opciones de acudir a los eventos más importantes del calendario y aspirar a formar parte de los combinados nacionales que compiten a nivel continental y mundial.

Fernando Zabini fundó el Club Taekwon-Do ITF Benicasim en 2010, alcanzando en esta campaña los 200 integrantes entre su propio Dojang (centro de entrenamiento) y las actividades que realiza en diferentes centros educativos de la provincia, el Mater-Dei de Castellón y el Santa Águeda y El Palmeral de Benicàssim.

El club benicense. / Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado

“Nuestro club ha alcanzado la madurez tras estos 16 años de trayectoria, contando con un elenco de más de 20 instructores (entre fijos y rotativos para entrenamientos específicos), para fortalecer una formación técnica más específica, perfeccionar combates y tules y seguir difundiendo esta cultura entre jóvenes y adultos”, comentó Fernando Zabini, director del club benicense.

GEM Team, una nómada de la formación de jóvenes en el interior de Castellón

Gema Gimeno acaba de cerrar su quinta temporada como instructora y coordinadora de la Escuela GEM Team. La peculiaridad de esta escuela es que circula por diversas pequeñas localidades castellonenses, para llevar el Taekwon-Do ITF a nuevos rincones y ofrecer alternativas de formación y diversidad de actividades a jóvenes, adolescentes y adultos. Todo gracias a la colaboración de los ayuntamientos de estos municipios.

Concretamente, divide clases y eventos en Cabanes, Atzeneta del Maestrat, Vilanova d’Alcolea, Albocàsser, Benlloc y Benassal. Todo un tour semanal para un centenar de alumnos, que ha enriquecido la oferta deportiva de estas localidades y ha creado para el deporte de la provincia un caldo de cultivo para nuevos éxitos, de momento, a nivel nacional.

La Escuela GEM TEAM / Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado

“La prioridad de la escuela es sumar experiencia, primando el crecimiento personal y el aprendizaje entre amigos. Una de las cosas que más me ha llenado es ver cómo se han formado pandillas entre jóvenes de distintos pueblos, la gran convivencia que tienen en los eventos y entrenos conjuntos, y cómo las familias se implican”, comentó Gema Gimeno, directora del club.

Otra gran innovación del GEM Team, además de inmiscuirse en el ámbito rural más desconocido para esta disciplina, es haber habilitado un canal de clases online para seguir la formación a distancia de los alumnos, ayudándoles a perfeccionar sus entrenamientos y ciclos de preparación.

Este contacto online también se extiende a los padres con charlas sobre nutrición, ciberseguridad, primeros auxilios... “Estoy muy orgullosa de cómo los padres afirman que el club es una parte más de sus familias”.

Competición, éxito y retos venideros

La temporada recién concluida ha sido muy exitosa para ambos clubes, con presencia relevante en los cuadros individuales y por equipos de citas de gran nivel en el calendario del Taekwon-Do ITF nacional e internacional.

Pero la entrada del Club TKD Benicasim y del GEM Team en AETU supondrá impulsar los retos que se han propuesto para las próximas temporadas, estar en los torneos más importantes, y aspirar a que sus integrantes puedan ser seleccionados para los combinados nacionales que acuden posteriormente a los Campeonatos Europeos y Mundiales.

El Club Taekwon-Do ITF Benicasim firmó en este curso diversas actuaciones para el recuerdo, como las 9 medallas de sus 6 participantes en el Open Internacional de Jesolo (Italia), el cuarto puesto en el medallero general del UK Open de Reino Unido o el bronce por equipos en el Flanders Field Open de Bélgica, una de las citas más prestigiosas y complicadas del año, con 1.200 participantes, y acudiendo con 24 deportistas.

El club de Benicàssim. / Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado

En el Barletta Challenge de Italia, la cosecha fue también enorme con 19 medallas para los 14 representantes que se incluyeron en la competición. Sin duda, un camino bien labrado para seguir poniendo al Taekwon-Do ITF de la provincia de Castellón en lo más alto.

El GEM Team no se quedó atrás y alcanzó 9 preseas también en el Barletta Challenge, con nueve deportistas y un meritorio quinto puesto general; otros dos metales en la Benalmádena Cup del mes de abril y hasta 15 podios en el Torneo Nacional de Oropesa.

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Broches de oro para una temporada de lo más completa, que espera ser la antesala de retos más grandes con la llegada a AETU y la consolidación de sus respectivos proyectos.