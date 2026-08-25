¿Qué tiempo hará en las dos etapas de La Vuelta 2026 en Castellón?

El tiempo ya ha sido uno de los grandes protagonistas de La Vuelta a España 2026. Y de la peor manera posible. La tercera etapa, disputada este lunes entre Gruissan y Font-Romeu, tuvo que ser cancelada a unos 16 kilómetros de la meta después de que una fuerte tormenta de agua y granizo convirtiera la carretera en una superficie blanca y obligara a los corredores a detenerse y buscar refugio en esta zona de los Pirineos. La propia organización confirmó la suspensión por motivos de seguridad.

Solo 72 horas después, La Vuelta llegará a la provincia de Castellón y, a tenor de las previsiones actuales, se encontrará con una situación meteorológica radicalmente diferente. Nada hace pensar por ahora en un episodio parecido al vivido en los Pirineos. Al contrario: el calor será el principal condicionante de la etapa del jueves, mientras que el viernes las temperaturas irán descendiendo conforme la carrera se adentre en la montaña camino de Valdelinares.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada este martes apunta para el jueves a hasta 33º en Castelló, con una sensación térmica máxima igualmente de 33 grados; y a un riesgo de precipitación reducido precisamente durante las horas en las que se disputará la etapa.

La etapa 3 de la Vuelta a España 2026, en imágenes. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Jueves: hasta 33 grados camino de Castelló

La sexta etapa se disputará el jueves 27 de agosto entre Alcossebre y Castelló, con 177,4 kilómetros y salida a las 13.11 horas. La llegada está calculada a partir de las 17.18. El recorrido atravesará buena parte de la provincia antes de regresar hacia el litoral y decidirse en el Desert de les Palmes y el Bartolo, antes del descenso hacia la capital.

El escenario será prácticamente opuesto al de la etapa suspendida en Font-Romeu. Calor, intervalos nubosos y pocas probabilidades de lluvia.

En Benicàssim, punto especialmente representativo para estimar las condiciones que encontrará el pelotón antes de afrontar el Desert, Aemet sitúa la máxima en torno a los 31º, con una sensación térmica similar. La probabilidad de precipitación durante la segunda mitad del día se mueve en valores bajos, alrededor del 10-15%; y el viento previsto es flojo del sureste, en torno a los 10 km/h.

La montaña rebajará previsiblemente algunos grados respecto al nivel del mar —Aemet advierte de que sus datos municipales corresponden a la capital del término y pueden variar sensiblemente con la altitud—, pero el Bartolo se afrontará todavía en pleno calor de la tarde.

Y tampoco se espera un cambio importante al bajar hacia la meta. En Castelló, Aemet prevé el jueves 19º de mínima y 33º de máxima, con una sensación térmica de hasta 33º. Durante la franja de tarde, la probabilidad de precipitación se limita actualmente al 15%, con intervalos nubosos y viento del sureste de unos 15 km/h.

Es decir, si la previsión se mantiene, cuando los corredores estén disputándose la victoria en el Desert, el Bartolo y la llegada a Castelló, el problema no será el granizo ni el frío, sino el calor acumulado después de más de cuatro horas de esfuerzo.

También será un factor importante para los miles de aficionados que quieran seguir la carrera desde la montaña. Quienes suban con antelación al Desert o al Bartolo, deberán afrontar varias horas de exposición, por lo que resultará especialmente importante llevar agua, protección solar y buscar sombra siempre que sea posible.

Viernes: calor al principio y descenso progresivo hacia Valdelinares

El viernes llegará la segunda jornada castellonense. La séptima etapa partirá de Vall d'Alba a las 13.40 horas y recorrerá 149,8 kilómetros hasta Aramón Valdelinares. Antes de abandonar la provincia pasará por Vilafamés, la Barona, les Useres, Costur, Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa, Zucaina, Montanejos y Puebla de Arenoso.

El inicio seguirá siendo cálido. Para Vall d'Alba, Aemet prevé el viernes una máxima de 29º, con una sensación térmica máxima también de 29 grados. Aquí sí aumenta algo la incertidumbre respecto al jueves: la probabilidad de precipitación para el conjunto de la jornada alcanza actualmente el 40%.

Eso no significa que vaya a llover durante el paso de La Vuelta, sino que el riesgo será mayor que en la etapa del jueves y habrá que seguir la evolución de la previsión a medida que se acerque el viernes.

Al avanzar hacia el interior, el pelotón encontrará valores todavía elevados. En Montanejos, Aemet marca una máxima de 30º y una sensación térmica también de 30º. La probabilidad de lluvia baja claramente durante la tarde: la previsión actual la sitúa en torno al 5% en la segunda mitad del día, precisamente en la franja más próxima al paso de la carrera.

De casi 30 grados a poco más de 20

El cambio más acusado llegará una vez que la carrera abandone Castellón y continúe ganando altura en la provincia de Teruel.

En Valdelinares, a 1.695 metros de altitud, Aemet prevé para el viernes una mínima de 9º y una máxima de solo 23º, con una sensación térmica en el mismo rango. Además, las posibilidades de precipitación se mantienen reducidas: 10% durante la primera mitad del día y 5% después, con viento moderado pero sin que aparezca por ahora ningún episodio meteorológico comparable al del lunes.

El contraste dentro de una misma etapa será, por tanto, notable: cerca de 30 grados en la salida y los primeros kilómetros por Castellón y poco más de 20 en el entorno del final en alto de Valdelinares.

El tiempo de La Vuelta, de un vistazo

Jueves | Benicàssim-Desert: alrededor de 31º , sensación térmica similar y solo 10-15% de lluvia por la tarde.

alrededor de , sensación térmica similar y solo por la tarde. Jueves | Castelló: hasta 33º , sensación de 33º y 15% de precipitación por la tarde.

hasta , sensación de y por la tarde. Viernes | Vall d'Alba: hasta 29º , sensación de 29º y un 40% de probabilidad de lluvia en el conjunto del día.

hasta , sensación de y un en el conjunto del día. Viernes | Montanejos: máxima de 30º , sensación de 30º y alrededor de 5% de lluvia en la franja de tarde.

máxima de , sensación de y alrededor de en la franja de tarde. Viernes | Valdelinares: solo 23º de máxima, sensación similar y riesgo de precipitación reducido al 5% por la tarde.

Después de que una granizada obligara a parar por completo La Vuelta en los Pirineos, la meteorología apunta, por tanto, a ofrecer una cara mucho más amable en su llegada a Castellón.

El jueves se espera una jornada plenamente veraniega, seca y calurosa.

El viernes habrá algo más de incertidumbre al comienzo, pero el tiempo tenderá a ser más fresco y estable conforme la carrera gane altura hacia Valdelinares.

A falta de dos y tres días, respectivamente, el gran factor a vigilar será ahora la evolución del riesgo de precipitación del viernes.