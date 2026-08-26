Castelló, al rojo vivo para recibir a La Vuelta España... y al genio Pogacar
La capital de la Plana comienza su metamorfosis con el fin de ejercer como perfecta anfitriona de una prueba deportista de ámbito internacional, con Tadej Pogacar al frente. Calles y tráfico cortados alrededor de la avenida Chatellerault, donde el ganador se presentará poco después de las 17.15 horas
Castelló ya comenzó, este miércoles con su metamorfosis para acoger, este jueves, la sexta etapa de La Vuelta 2026, que parte de Alcossebre y llega a la capital de la Plana después de un doble paso por el Desert de les Palmes, el segundo a la cima de un Bartolo situado a 20,5 kilómetros de la meta de la avenida Chatellerault, en las inmediaciones del Palau de la Festa, donde el vencedor debería alzar los brazos poco después de las cinco y cuarto.
El amplio dispositivo empezó a dejarse sentir en la calle río Sella, con el montaje de los medios técnicos de televisión. Este jueves, progresivamente, se irá cerrando el entorno con el cierre al tránsito del propia vial donde está la línea de meta, Guitarrista Tárrega, Ronda Este... para que, desde las 14.00 horas, todo esté ya preparado para recibir al ganador de esta atractiva etapa, donde los últimos kilómetros, a caballo entre los términos de Benicàssim y Castelló, prometen ser espectaculares.
Además de corredores y personal de primera línea de los equipos, la caravana ciclista arrastra a mucha más gente. Los hoteles de la capital de la Plana han aumentado sus reservas (algunos, sin habitaciones disponibles), ya que también se nutren de visitantes y turistas, que aprovechan estas fechas para ver La Vuelta, comandada por el que muchos ya han catalogado como el mejor ciclista de la historia, Tadej Pogacar, y eso que solamente tiene 27 años y todavía mucha carrera por delante.
Baste como referencia el dato del 2016, año en que la ronda también hizo escala en la capital de la Plana: el Ayuntamiento cifró en cerca de 300.000 euros el impacto únicamente de las pernoctaciones hoteleras en la ciudad, sin incluir restauración ni compras. Entonces, siete establecimientos alcanzaron el 100% de ocupación y otros tres superaron el 90%.
La Vuelta se retransmite en 190 países. Hay que recordar que la pasada edición acumuló 16 millones de espectadores televisivos en España, con aproximadamente un millón por etapa; y en 2026 hay 1.274 periodistas y fotógrafos de 654 medios acreditados. Todo ello contribuye a difundir la marca Castellón Escenario Deportivo.
Amplio dispositivo de seguridad
Castelló forma parte también del amplio dispositivo de seguridad desplegado durante estas dos jornadas del mejor ciclismo mundial en la provincia. La Policía Nacional movilizará más de 70 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para proteger las zonas de salida y meta de las diferentes poblaciones, el control de firmas, las acreditaciones, los equipos, el podio y el control antidopaje. Además, establecerá perímetros especiales en los primeros metros y en el último kilómetro, con una especial mención al uso de drones y sistemas antidrones.
La Plaza Mayor acogió este miércoles la presentación, por parte de la Policía Nacional, de las unidades que integrarán el dispositivo de seguridad. La muestra, abierta a la ciudadanía, permitía conocer vehículos y medios policiales con la participarán de efectivos de UIP, Prevención y Reacción, Participación Ciudadana y Unidad Aérea, además de Guías Caninos, TEDAX, Subsuelo y sistemas de vigilancia con drones y tecnología antidron.
El Consorcio Provincial de Bomberos reforzará especialmente esta etapa. Dispondrá de tres dotaciones, un equipo de Rescate de Montaña, siete unidades de Bomberos Forestales y Protección Civil. El operativo tendrá especial atención a los tramos del Desert de les Palmes y El Bartolo, donde se unen carreteras estrechas, fuertes pendientes, zona forestal y el novedoso tramo de tierra.
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