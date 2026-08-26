Las grupetas de aficionados castellonenses se lanzan a conquistar El Bartolo antes de La Vuelta

Muchos aficionados castellonenses han querido probarse en la subida al Bartolo antes de que este jueves sean los profesionales quienes afronten sus rampas.

La llegada de La Vuelta ha puesto el foco sobre una subida que ya era conocida entre los ciclistas de la provincia, pero que este verano se ha convertido en uno de los grandes retos para las grupetas de Castellón.

El auge del ciclismo en la provincia también se refleja en las redes sociales, donde cada vez son más los grupos de aficionados que comparten sus salidas. Prueba de ello son las grupetas LPC Cycling y CBR, que han compartido en Instagram sus particulares fatigas para llegar hasta la cima del Bartolo.

Lo han hecho con vídeos en los que combinan el análisis del recorrido con el humor y muestran las dificultades que presenta la subida.

También MTB Castellón ha llevado el reto a YouTube, con un vídeo en el que muestra el recorrido y permite hacerse una idea de la dureza del tramo que este jueves tendrán que afrontar los profesionales.

Los aficionados más fuertes

El movimiento también se aprecia en Strava, una de las aplicaciones más utilizadas por los aficionados al ciclismo para registrar sus recorridos. Los datos de la plataforma muestran el interés que ha despertado la subida a raíz de su reacondicionamiento con motivo del paso de La Vuelta.

Mejores tiempos en Strava en el tramo más duro de la subida a El Bartolo / Strava

Esta imagen recoge los mejores tiempos registrados en uno de los tramos más duros de la ascensión.

Unos registros que, previsiblemente, quedarán lejos de los tiempos que puedan marcar los profesionales cuando mañana afronten ese mismo recorrido dentro de la sexta etapa de La Vuelta.

¿Quieres ir a ver las etapas de la Vuelta en Castellón?

La llegada de La Vuelta a la provincia traerá cortes de tráfico y restricciones de acceso en algunos municipios.

Si quieres seguir la etapa en directo, conviene planificar el desplazamiento con antelación, evitar el coche en las zonas de montaña y consultar los horarios de paso.

Puedes consultar toda la información en este enlace: La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón