La intrahistoria del paso de La Vuelta por Castellón: lo que debes saber para centrarte solo en el ciclismo

La provincia se prepara para vivir dos días de ciclismo de primer nivel, pero detrás del pelotón, las bicicletas y la multitud que se concentrará junto a las carreteras existe otra carrera mucho menos visible. La seguridad del paso de La Vuelta por Castellón movilizará a decenas de efectivos y numerosos recursos de emergencia durante las etapas de este jueves 27 y viernes 28 de agosto del 2026.

Policía Nacional, Consorcio Provincial de Bomberos, Bomberos Forestales de la Generalitat, Protección Civil y unidades especializadas han preparado dispositivos específicos para que los aficionados puedan seguir la prueba con las máximas garantías. Una estructura especialmente importante en una sexta etapa que combina carreteras de montaña, el Desert de les Palmes, un tramo de tierra camino del Bartolo y una llegada multitudinaria a Castelló.

La Policía Nacional ha presentado este miércoles en la capital su dispositivo de seguridad para la 81ª edición de La Vuelta, que contempla la participación de más de 70 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para proteger las principales instalaciones vinculadas a la carrera.

Los agentes asumirán funciones como la protección del control de firmas, las zonas de acreditaciones, el estacionamiento de los equipos, el pódium y el control antidopaje, entre otros espacios de especial sensibilidad.

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes. / Javier Lizón / EFE

Un perímetro especial en el último kilómetro

La seguridad será especialmente intensa en los puntos en los que habitualmente se producen las mayores concentraciones de público. La UIP establecerá un perímetro durante los primeros centenares de metros de carrera y otro en el último kilómetro antes de la llegada a meta.

Será precisamente ese tramo final en Castelló uno de los lugares con mayor presencia de aficionados este jueves, después de que los corredores hayan superado el Desert de les Palmes y El Bartolo antes de lanzarse hacia la capital.

El dispositivo incorpora además vigilancia aérea. La Unidad Aérea de la Policía Nacional desplegará drones –RPAS– en las zonas de salida y meta, además de sistemas de protección con tecnología antidrones para detectar o impedir vuelos no autorizados que puedan comprometer la seguridad del evento.

En aquellas ciudades de salida o llegada cuya seguridad corresponda a la Policía Nacional, el operativo podrá reforzarse además con efectivos de Seguridad Ciudadana, Guías Caninos, Subsuelo y TEDAX-NRBQ.

Policía Científica, perros y TEDAX para acercarse al público

La presencia policial no tendrá únicamente una función preventiva. La Vuelta también permitirá a los aficionados conocer de cerca algunas de las unidades más especializadas de la Policía Nacional.

En el Parque Vuelta instalado junto a la meta habrá un estand policial en el que participarán agentes de Guías Caninos, Grupos de Atención al Ciudadano, Unidad de Prevención y Reacción, Policía Científica y TEDAX-NRBQ.

Los visitantes podrán observar parte de los medios utilizados por estas unidades y conocer cómo trabajan diariamente en ámbitos como la prevención, la investigación científica, la detección de explosivos o la intervención ante situaciones de riesgo.

Medi TV

Bomberos refuerza especialmente la etapa del Bartolo

El otro gran frente preventivo estará fuera de los focos de la meta. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha preparado un operativo específico para las dos jornadas de La Vuelta en la provincia, con especial atención a los tramos de montaña.

Para la sexta etapa, este jueves, se movilizarán tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, además de un equipo de la Unidad de Rescate de Montaña, siete unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y efectivos de Protección Civil.

La configuración del recorrido explica buena parte del despliegue. La carrera saldrá de Alcossebre y atravesará Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà, la Torre d'en Doménec, la Serratella, Albocàsser, Serra d'en Galceran, Benlloc, Cabanes, Benicàssim y Castelló.

Entre medias aparecerán zonas especialmente exigentes como el puerto de la Serratella, el Coll de la Bandereta, el Alto del Desierto de las Palmas y El Bartolo, donde se encuentra además el novedoso tramo de tierra que constituye uno de los grandes atractivos deportivos de la jornada.

La combinación de pendientes, carreteras estrechas, zonas forestales y una previsión de numeroso público obliga a reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier accidente o emergencia.

Consorci de Bombers de Castelló. / BOMBERS DE CASTELLÓ

Cinco dotaciones de bomberos para la salida de Vall d'Alba

El operativo continuará el viernes 28 de agosto con la séptima etapa, que saldrá de Vall d'Alba rumbo a Aramón Valdelinares.

Para esta jornada se desplegarán cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat y Protección Civil.

Antes de abandonar Castellón y entrar en Aragón, el pelotón atravesará Vilafamés, les Useres, Costur, Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa, Zucaina, Montanejos y Puebla de Arenoso, con puntos destacados como el puerto del Remolcador (a 982 metros de altitud) y el Alto de Zucaina, a 814 metros.

Así, mientras todas las miradas estarán puestas en los ataques, las escapadas y los favoritos de La Vuelta, cientos de profesionales trabajarán sobre el terreno para garantizar que las dos grandes jornadas ciclistas de Castellón se desarrollen con seguridad.

La otra cara de una fiesta deportiva que necesita mucho más que corredores para llegar con éxito hasta la meta.