Pogacar se toma un respiro antes de Castellón: así le ha ido en la etapa de La Vuelta previa al 'sterrato' del Bartolo

Tadej Pogacar encontró entre las localidades tarraconenses de Falset y Roquetes exactamente el día que necesitaba. Después de dinamitar La Vuelta en Andorra y abrir diferencias importantes con sus principales rivales, el líder pudo atravesar la quinta etapa sin gastar más fuerzas de las necesarias y reservando las piernas para lo que le espera este jueves: la gran etapa de Castellón, con salida en Alcossebre, llegada en la capital y un durísimo final alrededor del Desert de les Palmes y el Bartolo.

La jornada de este miércoles, de 173,3 kilómetros, presentó bastante más batalla para los equipos interesados en la victoria parcial que para los aspirantes a la general. Una fuga de cinco corredores animó buena parte del recorrido y el viento introdujo un punto de incertidumbre con varios intentos de formar abanicos, pero ningún favorito quedó atrapado.

Pogacar permaneció siempre bien situado y protegido por el UAE. Sin ataques, sin persecuciones comprometidas y sin necesidad de enseñar las piernas.

El Alto de Paüls tampoco inquieta a Pogacar

La principal dificultad montañosa del día era el Alto de Paüls, de tercera categoría y situado a unos 25 kilómetros de Roquetes. Allí volvió a tomar el mando el UAE, con Jay Vine y Pavel Sivakov marcando un ritmo suficiente para controlar cualquier intento peligroso, pero sin llevar al líder al límite.

La ascensión sí terminó con las opciones de varios velocistas, entre ellos Mads Pedersen y Kaden Groves, pero no produjo movimientos entre los hombres que luchan por La Vuelta.

Superada la subida, un ataque de Mikel Azparren a unos 17 kilómetros de meta añadió algo de emoción, aunque el pelotón volvió a neutralizarlo.

Una de las etapas de La Vuelta 2026. / Javier Lizón / EFE

Brennan vuelve a ganar

La etapa terminó desembocando en el escenario más previsible: un esprint reducido en Roquetes. Visma preparó a la perfección la llegada, con Wout van Aert trabajando en la aproximación y Christophe Laporte lanzando los últimos metros para Matthew Brennan.

El británico no desaprovechó el trabajo de sus compañeros y se impuso con autoridad para conseguir su segunda victoria en esta Vuelta, por delante de Jordi Meeus y Vincenzo Albanese.

Mientras tanto, Pogacar cruzó la meta integrado en el grupo principal y mantuvo intactas sus diferencias en la clasificación general. Primoz Roglic continúa a 3:21, mientras que Enric Mas permanece a 3:32.

Un día prácticamente perfecto para el maillot rojo.

De la tranquilidad de Roquetes al gran examen de Castellón

Porque el escenario cambiará radicalmente este jueves. La Vuelta disputará una etapa íntegramente por la provincia de Castellón, con 177,5 kilómetros entre Alcossebre y Castelló y un recorrido diseñado para volver a poner a prueba a los mejores.

El trazado enlazará ascensiones como La Serratella y el Coll de la Bandereta antes de adentrarse en la zona decisiva del Desert de les Palmes.

Y ahí llegará una de las grandes singularidades de la jornada: el pelotón afrontará dos veces el Desert.

El primer paso, catalogado de segunda categoría, servirá para ir seleccionando el grupo. El segundo será bastante más exigente. Los corredores volverán a subir desde Benicàssim, pero esta vez abandonarán la carretera habitual para dirigirse hacia el Bartolo, situado a mayor altitud.

La Vuelta

Sterrato y hormigón camino del Bartolo

Ese segundo ascenso será de primera categoría, con 9,4 kilómetros al 7,1% de pendiente media, y añadirá además un ingrediente poco habitual en La Vuelta: 1,9 kilómetros de sterrato.

No será la única dificultad. El acceso al Bartolo presenta también tramos de hormigón, carretera estrecha y fuertes pendientes, un terreno en el que la colocación y la capacidad para responder a los cambios de ritmo pueden resultar decisivas.

El desenlace

La cima estará situada a poco más de 20 kilómetros de la meta en Castelló, dejando todavía margen para ataques y persecuciones antes de entrar en la capital.

Será exactamente el tipo de terreno donde Pogacar acostumbra a sentirse cómodo. Por eso, el miércoles en Roquetes tuvo todavía más valor para el líder. No necesitó atacar, no tuvo que responder a ninguno de sus grandes rivales y pudo atravesar la etapa sin sobresaltos.

Pogacar se permitió un día de relativa calma. Castellón decidirá este jueves cuánto le dura.