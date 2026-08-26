El ‘sterrato’ de El Bartolo: el tramo de tierra que puede cambiar la etapa de la Vuelta en Castellón

La Vuelta a España llega este jueves a Castellón con una novedad: un tramo de ‘sterrato’ en plena subida a El Bartolo.

El pelotón tendrá que afrontar un tramo de tierra antes de coronar el puerto castellonense, que puede convertirse en un escenario icónico para el mundo del ciclismo tras el paso de Pogačar y del resto de corredores de La Vuelta 2026.

La jornada unirá Alcossebre y Castelló en un recorrido de alrededor de 176 kilómetros. El tramo de tierra estará situado en la ascensión a El Bartolo, un puerto de primera categoría ubicado en los kilómetros finales de la etapa.

El ‘sterrato’ aparece poco antes de coronar, de manera que los corredores tendrán que afrontar el cambio de superficie todavía dentro de la subida.

¿Qué es el ‘sterrato’?

El término, de origen italiano, se utiliza en ciclismo para referirse a los tramos de camino sin asfaltar. El concepto es especialmente conocido por pruebas como la Strade Bianche y por algunas etapas del Giro de Italia, donde las carreteras de tierra forman parte del recorrido.

Pogacar, ganador de la Strade Bianche 2026 / / Strade Bianche

En Castellón, los corredores se encontrarán con este terreno cuando la carrera ya acumule muchos kilómetros y después de haber superado los puertos de La Serratella y la Bandereta.

Tierra antes de coronar El Bartolo

El Bartolo cuenta con una subida de 9,4 kilómetros al 7,1 % de pendiente media y un desnivel de 657 metros, según el perfil marcado por la organización de la etapa. La cima se encuentra a poco más de 20 kilómetros de la meta de Castelló.

La Vuelta

La incógnita estará en saber qué diferencias puede provocar ese paso por tierra. La Vuelta lo presenta como uno de los elementos singulares de la etapa. Los equipos y organizadores sitúan el ‘sterrato’ como uno de los puntos que pueden tener mayor importancia en la jornada.

Pogačar llega desatado a Castellón

La Vuelta llega con Tadej Pogačar demostrando, una vez más, que está varios puntos por encima de sus rivales. El esloveno entrará en la provincia después de haber dado un gran golpe a la carrera en la etapa de Andorra, donde atacó a unos 50 kilómetros de la meta y dejó prácticamente sentenciada la clasificación general.

Los aficionados castellonenses esperan un nuevo recital del ciclista esloveno, que tendrá en El Bartolo y su peculiar tramo de ‘sterrato’ un escenario diferente para volver a marcar diferencias.