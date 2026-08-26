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La Vuelta a España en directo | Castelló ya está lista para recibir una sexta etapa con Pogacar como gran estrella

Con 177,5 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, se espera una jornada grande de ciclismo en parte de la provincia para disfrutar del esloveno, uno de los más grandes de la historia

Galería | Máxima seguridad en Castellón para recibir al rey del ciclismo, Tadej Pogacar

Galería | Máxima seguridad en Castellón para recibir al rey del ciclismo, Tadej Pogacar / Erik Pradas

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Aitor Aguirre

Castellón

Ya está aquí. La provincia de Castellón está lista para recibir a Tadej Pogacar, uno de los grandes nombres del ciclismo mundial y una de las grandes atracciones de la sexta etapa de la Vuelta a España, que unirá Alcossebre y Castellón con una subida muy atractiva por un camino de tierra al Bartolo. La llegada del pelotón supone una oportunidad única para disfrutar de una jornada de máximo nivel, con la expectación propia de ver competir por las carreteras castellonenses a uno de los ciclistas más determinantes de la historia.

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Galería | Máxima seguridad en Castellón para recibir al rey del ciclismo, Tadej Pogacar / ERIK PRADAS

Sigue el minuto a minuto de la sexta vuelta en Mediterráneo.

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