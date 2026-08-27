La apuesta de la Diputación por el 'sterrato' convierte Castellón en el gran espectáculo de La Vuelta

De éxito total y absoluto se puede calificar el paso de la Vuelta a España por Castellón. En un espectacular recorrido, y con miles de aficionados entregados, Tadej Pogačar se ha llevado ante Enric Mas una espectacular etapa marcada por una novedad, inédita en la prueba: el paso por un tramo de tierra, un sterrato, que ha añadido aún más épica a la competición.

Así lo ha reconocido el director técnico de la Vuelta, Kiko García, a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, a la que ha dado la enhorabuena. Y es que la idea de que los corredores pasaran por este punto en su subida al Bartolo parte de la institución provincial, durante las negociaciones en Mónaco a finales del año pasado para traer la prueba a la provincia.

Imagen diferenciadora

Con la presidenta y el diputado de Deportes, Iván Sánchez, a la cabeza, la propuesta se basaba en la idea de ofrecer un elemento distinto, que fuera diferenciador. No fue una elección casual. La intención era aprovechar el potencial del territorio para diseñar una jornada capaz de ofrecer espectáculo deportivo y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de Castellón a escala nacional e internacional. Meses después, aquella apuesta se ha convertido en una de las grandes imágenes de La Vuelta 2026.

Marta Barrachina dialoga con Kiko García. / Gabriel Utiel

La realidad incluso superó las expectativas. El tramo de tierra y la subida a El Bartolo terminaron siendo el escenario en el que explotó la batalla entre los grandes nombres de la carrera. Enric Mas atacó y fue capaz de plantar cara al todopoderoso Tadej Pogačar, llegando a coronar por delante del esloveno antes de afrontar un descenso vibrante hacia Castelló. El líder de La Vuelta terminó imponiendo su superioridad en la llegada y logró la victoria de etapa, con Mas segundo, pero ambos ofrecieron un pulso de enorme nivel que convirtió la jornada castellonense en una de las más espectaculares disputadas hasta el momento.

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Gran respuesta de los aficionados

La respuesta de los aficionados confirmó también el éxito de una idea que nació muchos meses atrás. El paso del pelotón por la provincia, la expectación en las carreteras y especialmente las imágenes del Bartolo ofrecieron a Castellón un escaparate difícilmente igualable. El sterrato, una de las principales novedades incluidas en el recorrido de esta edición, añadió dureza, incertidumbre y espectacularidad justo cuando se jugaba la etapa. Lo que sobre el papel era una apuesta arriesgada terminó ofreciendo exactamente aquello que buscaban tanto la Diputación como los responsables de La Vuelta: un escenario singular, reconocible y capaz de convertirse en protagonista deportivo por sí mismo.