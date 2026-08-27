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Mucho más que una competición: la Vuelta a España deja huella en Castelló

El Parque Vuelta, la Vuelta Junior y otras actividades completan una jornada feliz para el recuerdo

Intercambio de camisetas con el CD Castellón

Video | La Vuelta a España triunfa en su llegada a Castelló

Video | La Vuelta a España triunfa en su llegada a Castelló

Gabriel Utiel

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David Oliver

Castellón

Castelló, escenario de la meta en la etapa de este jueves, disfrutó con la dimensión de uno de los eventos deportivos más populares de nuestro tiempo. La Vuelta es mucho más que una competición y así se demostró en la capital de la Plana, donde numerosos aficionados acompañaron a los corredores en los últimos kilómetros y se acercaron hasta la zona de meta. Además, el Parque Vuelta, la Vuelta Junior y otras actividades completaron una jornada feliz para el recuerdo.

El primer teniente de alcalde y diputado provincial, Sergio Toledo, y la concejala de Deportes, Maica Hurtado, participaron en la entrega de premios, que también contó con la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, el diputado de Deportes, Iván Sánchez y la subdelegada del Gobierno Antonia García Valls.

«Castellón ha demostrado una vez más que está preparada para acoger acontecimientos deportivos de primer nivel. Hemos visto a miles de personas disfrutar de La Vuelta en nuestras calles y hemos vuelto a proyectar la imagen de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional», comentó Toledo.

Una fiesta ciclista

«Ha sido una auténtica fiesta del ciclismo, no solo por la llegada de los mejores corredores, sino porque hemos conseguido que toda la jornada girara en torno al deporte, con actividades para las familias y los más pequeños. Queremos que grandes acontecimientos como La Vuelta dejen huella y acerquen la práctica deportiva a los castellonenses», señaló Maica Hurtado.

Galería | Castelló se vuelca con la llegada de la Vuelta a España

Galería | Castelló se vuelca con la llegada de la Vuelta a España

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Galería | Castelló se vuelca con la llegada de la Vuelta a España / Gabriel Utiel

La celebración de La Vuelta se extendió en el antiguo recinto de Ferias y Mercados, que acogió el Parque Vuelta, con una fan zone, espacios de los patrocinadores, pantalla gigante y actividades destinadas a niños, familias y aficionados. También tuvo lugar la Vuelta Junior, que permitió a los niños pedalear junto a la llegada.

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Además, la Vuelta y el CD Castellón intercambiaron camisetas ante la presencia de representantes de LaLiga y la Vuelta, la concejala Hurtado y el director general del club, Alberto González, acompañado por el entrenador Pablo Hernández y los jugadores Pablo Santiago, Álvaro García e Iñigo Córdoba.

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo

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Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo /

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