Marta Barrachina valora una etapa "histórica" con el 'sterrato' en la provincia de Castellón

Castellón ha triunfado con la llegada de la Vuelta a España. Todo salió a la perfección, dentro y fuera de la carretera. Enric Mas planteó una brava batalla al estelar Tadej Pogacar, finalmente vencedor. La afición de la provincia se volcó y la etapa fue espectacular. La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado el protagonismo de la provincia de Castellón en la sexta etapa de La Vuelta con el hecho histórico de incorporar el primer tramo de tierra de la carrera, el ya famoso 'sterrato'.

“Una jornada única que nos ha permitido disfrutar del mejor ciclismo y mostrar al mundo la riqueza de nuestra tierra, nuestros paisajes y el potencial que tenemos para acoger grandes acontecimientos deportivos”. Así lo ha destacado la presidenta provincial durante la sexta etapa de La Vuelta 2026, que ha discurrido de manera íntegra por la provincia de Castellón y ha proyectado la imagen de la provincia ante millones de espectadores, “consolidando nuestra tierra como destino deportivo y turístico”.

“La Vuelta ha regresado con más fuerza que nunca a la provincia porque apostamos por Castellón y por los castellonenses. Apostar por La Vuelta es apostar por la provincia de Castellón”, ha resaltado Marta Barrachina.

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo /

La jornada ha comenzado en Alcossebre y ha recorrido parte de la provincia, pasando por Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, La Torre d'en Doménec, La Serratella, Albocàsser, Serra d’En Galceran, Benlloc, Cabanes, Benicàssim y Castelló. “176 kilómetros que los ciclistas han recorrido por nuestra provincia y que han permitido poner en valor la diversidad y la belleza de Castellón, una tierra dual, de mar y montaña”, ha señalado la dirigente provincial.

La máxima representante de la institución provincial ha seguido la prueba deportiva y ha participado en el acto de entrega de premios de la sexta etapa, que ha tenido lugar en la ciudad de Castelló, donde se ha situado la meta. Esta ha sido la novena vez que La Vuelta ha llegado a Castelló, volviendo a la ciudad diez años después de la salida en 2016.

A lo largo del recorrido, el pelotón ha ascendido el Puerto de La Serratella, el Coll de la Bandereta y el Alto del Desierto de las Palmas, antes de afrontar un tramo inédito de camino de tierra hacia El Bartolo, un gran aliciente de esta etapa que ha supuesto “un auténtico desafío para los corredores”, ha apuntado Marta Barrachina.

Estreno

Esta ha sido la primera vez que La Vuelta ha pasado por El Bartolo, emblema del término municipal de Benicàssim y del conjunto de la provincia. “Hemos trabajado para llevar La Vuelta a El Bartolo y hoy ha sido una realidad. Un tramo duro, bonito y emocionante, que nos ha permitido vivir un momento único en un ambiente espectacular”, ha asegurado Marta Barrachina.

Y es que cientos de aficionados han arropado a los corredores en este tramo situado a 16 km de la meta. Una imagen que se ha repetido a lo largo del recorrido, con las carreteras y los municipios llenos de aficionados que han querido vivir de cerca el paso de La Vuelta por la provincia, “demostrando, una vez más, la enorme afición al ciclismo que hay en Castellón”, ha subrayado la presidenta del Gobierno Provincial.

Galería | Castelló se vuelca con la llegada de la Vuelta a España / Gabriel Utiel

En este sentido, la presidenta provincial ha hecho hincapié en que “tenemos un territorio único, con la mejor gente, preparado, con las mejores carreteras, las mejores playas y puertos de montaña para recorrer la provincia los 365 días del año. Y La Vuelta nos ha permitido hoy mostrar todo ese potencial y abrir nuestra provincia al mundo”.

El viernes, desde Vall d'Alba

Así, tras esta exigente y emocionante etapa, La Vuelta continuará mañana viernes en la provincia de Castellón, siendo Vall d’Alba el municipio encargado de acoger la salida de la etapa 7 que tendrá en Valdelinares el final de la etapa. Antes de adentrarse en la provincia de Aragón, los ciclistas tendrán ante sí varios puntos a destacar en tierras castellonenses, como el Puerto de El Remolcador (982 m) o el Alto de Zucaina (814 m).

La presidenta de la Diputación de Castellón participará en el corte de cinta encargado de dar inicio a la séptima etapa, que volverá a llenar de ambiente las carreteras de Castellón. “Estamos ante una nueva oportunidad de disfrutar del mejor ciclismo y de dar a conocer los encantos de nuestra tierra, todo ello en el marco de una prueba que cuenta con una organización extraordinaria”, ha concluido Marta Barrachina.