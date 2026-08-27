Todo el mundo mira a Castellón: Pogacar se enfrenta a la 'trampa' del Bartolo en La Vuelta

Todo el mundo mira ya a Castellón. La sexta etapa de La Vuelta coloca este jueves, 27 de agosto del 2026, a la provincia en el centro del ciclismo mundial y lo hace con una combinación difícil de mejorar: Tadej Pogacar, una de las mayores estrellas que ha dado este deporte, un recorrido completamente castellonense y una emboscada inédita camino del Bartolo que reúne tierra, desnivel, estrechez y técnica a solo veinte kilómetros de la meta.

Será además el primero de dos días consecutivos del mejor ciclismo en Castellón, antes de que el viernes la carrera vuelva a salir de la vall d'Alba hacia Valdelinares.

Y todas las cámaras buscarán inevitablemente al mismo hombre. Pogacar ganó por centésimas la contrarreloj inaugural de Mónaco y el martes convirtió la etapa andorrana en otra demostración de superioridad: atacó a 50 kilómetros de meta, completó su cabalgada en solitario y aventajó en 2.39 a sus primeros perseguidores. Fue su fuga victoriosa más larga en una Gran Vuelta.

A sus 27 años acumula ya cinco Tours de Francia, un Giro de Italia, dos Mundiales y 13 Monumentos, un palmarés que ha instalado definitivamente su nombre en el debate sobre el mejor ciclista de todos los tiempos. Le queda precisamente La Vuelta para completar su colección de grandes vueltas.

Castellón vuelve a inventarse una montaña

No sería la primera vez que la provincia sorprende al pelotón con una carretera desconocida. La Vuelta descubrió en 2016 el Mas de la Costa, en Llucena: una pared entonces inédita de 3,8 kilómetros al 12,5% y rampas superiores al 20%. Mathias Frank estrenó su palmarés y por detrás se midieron Nairo Quintana, Chris Froome, Alberto Contador y Esteban Chaves.

Tres años después regresó y Alejandro Valverde ganó en la cima por delante de Primoz Roglic. Entre quienes sufrieron aquellas pendientes estaba un joven de 20 años llamado Tadej Pogacar, séptimo aquel día.

Ahora Castellón vuelve a aportar una de las imágenes diferentes de La Vuelta con el Bartolo.

Mapa del recorrido de la sexta etapa. / LA VUELTA

De Alcossebre al interior antes de regresar al mar

La etapa arrancará en Alcossebre, con salida neutralizada a las 13.00 horas y salida lanzada por la CV-1423 a las 13.11. Por delante, 177,5 kilómetros que conducirán al pelotón por Alcalà de Xivert, les Coves de Vinromà, la Torre d'en Doménec, la Serratella, Albocàsser, la Serra d'en Galceran, Benlloc, la vall d'Alba y Cabanes antes de regresar a la costa por Orpesa y Benicàssim.

La Serratella, de segunda categoría, y el Coll de la Bandereta, de tercera, servirán para desgastar piernas, pero la verdadera etapa comenzará al regresar al Mediterráneo.

El pelotón entrará por primera vez en Benicàssim alrededor de las 15.51-16.07, subirá el Desert de les Palmes y volverá al municipio poco más de media hora después. Entonces tomará por segunda vez la carretera del Desert, pero esta vez abandonará el trazado convencional para dirigirse al Bartolo.

Perfil de la sexta etapa de La Vuelta 2026, entre Alcossebre y Castelló. / LA VUELTA

Tierra, hormigón y una carretera donde no sobra un metro

El Puerto del Bartolo figura como primera categoría: 9,4 kilómetros al 7,1%, con 657 metros de desnivel. El número, sin embargo, explica solo una parte de lo que espera al pelotón. Los últimos kilómetros concentran las mayores pendientes y el recorrido definitivo incorpora 1,9 kilómetros de sterrato poco antes de la cima. El Bartolo se corona a 20,5 kilómetros de la avenida Chatellerault/Palau de la Festa.

La pista ha sido acondicionada y algunos puntos se han asfaltado o aplanado para permitir el paso de la carrera, pero sigue acumulando factores poco habituales en una gran vuelta. La bicicleta pierde agarre sobre la tierra precisamente cuando la pendiente exige máxima potencia, la calzada se estrecha y cualquier avería puede convertirse en un problema mayor porque los coches de asistencia tendrán mucho menos margen para avanzar entre corredores.

Y el sterrato no será el único peligro. En el sector definitivo aparece también una durísima rampa de hormigón y, una vez superada la parte alta, llegan dos toboganes en descenso que obligarán a combinar fuerza y técnica. No bastará con subir: habrá que colocar bien la bicicleta, evitar pinchazos, mantener la trazada y conservar lucidez para una bajada que puede ampliar cualquier diferencia.

Ahí reside la gran pregunta de la etapa. Entre quienes conocen el recorrido se maneja una referencia: un corredor que corone el Bartolo con 12 o 15 segundos puede tener una oportunidad muy seria de presentarse en solitario en Castelló. Quedan veinte kilómetros, pero el inicio del descenso es rápido y técnico y un grupo fragmentado puede tardar demasiado en reorganizarse.

Pogacar ya sabe lo que es ganar después del sterrato

El camino del Bartolo no será el primer sterrato de la historia de La Vuelta. El precedente más recordado está en Andorra, precisamente en 2019. La novena etapa incluyó unos cuatro kilómetros de pista entre Engolasters y Cortals d'Encamp. Una tormenta transformó la tierra en barro, Miguel Ángel López y Primoz Roglic acabaron en el suelo y la carrera saltó por los aires.

¿Quién ganó aquel día? Tadej Pogacar. Tenía 20 años, disputaba su primera gran vuelta y logró allí la primera de sus victorias que empezaron a anunciar lo que vendría después.

Siete años más tarde, La Vuelta vuelve a juntar Pogacar y el sterrato, esta vez en Castellón y con el esloveno convertido en el hombre al que todos vigilan.

El Bartolo se alcanzará aproximadamente entre las 16.57 y las 17.20 horas. Después quedará el descenso hacia la capital, la entrada por la Ronda Norte y el último tramo urbano hasta la avenida Chatellerault/Palau de la Festa, donde la llegada está prevista entre las 17.18 y las 17.44.

Antes de que el viernes la montaña vuelva a llamar desde Vall d'Alba camino de Valdelinares, Castellón tendrá su gran día. Y el ciclismo mundial estará mirando al Bartolo.