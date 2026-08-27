La Vuelta a España desata la pasión ciclista en Castellón con una salida histórica desde Alcossebre

El ciclismo de alta competición vuelve a demostrar su idilio con la provincia de Castellón en una jornada que quedará grabada en la retina de los aficionados. La sexta etapa de la 81ª edición de La Vuelta a España arrancó con una expectación sin precedentes desde la costa, uniendo las localidades de Alcossebre y la capital castellonense en un trazado rompepiernas. Desde primeras horas de la mañana, el ambiente festivo anticipa lo que sería una auténtica fiesta del deporte, consolidando a la provincia como un escenario idílico para el paso de la ronda hispana.

Éxito turístico en la costa

El epicentro del fervor inicial se situó en Alcossebre, punto de partida de la jornada, donde miles de turistas y residentes colapsaron los accesos a la zona de salida. El control de firmas se convirtió en un hervidero de aplausos, selfis y caza de autógrafos, donde los aficionados pudieron ver de cerca a sus ídolos antes de que empezaran a pedalear. La coincidencia con la temporada vacacional multiplicó la afluencia de público, transformando el paseo marítimo en un colorido mosaico de maillots, banderas y pancartas de apoyo a los corredores.

Fiesta total en Alcalà

Apenas unos kilómetros después del pistoletazo de salida, la serpiente multicolor se adentró en el interior del municipio, desatando la locura en Alcalà de Xivert. Cientos y cientos de vecinos se congregaron con más de dos horas de antelación en las emblemáticas plazas Juan Vilanova y Justo Zaragoza para asegurar un sitio en primera línea. El estallido de júbilo llegó con la ruidosa caravana publicitaria, que amenizó la espera repartiendo miles de obsequios de las marcas patrocinadoras, incluyendo gorras, mochilas, palmitos y bragas de cuello que los asistentes lucieron con orgullo.

El 'efecto Pogacar'

Entre todas las estrellas que componen el pelotón internacional, los ojos del público castellonense se centraron, de manera casi magnética, en una figura: Tadej Pogacar. El ciclista esloveno, considerado por los expertos como el máximo candidato a la victoria final en Madrid, acaparó todos los vítores y las miradas de admiración a su paso por el territorio provincial. Su presencia en la ronda española ha elevado el estatus de la competición, provocando que cada una de sus apariciones públicas se convierta en un evento masivo por el carisma que despliega sobre la bicicleta.

Erik Pradas

Destino final: Castellón

Tras abandonar el término municipal de Alcalà, el pelotón continuó su veloz e implacable marcha por el resto de localidades de la provincia, rodeado de un constante colorido y expectación en los márgenes de la carretera. El viaje culminará en las calles de Castelló.