Hockey
Los 'Redsticks' ganan a Países Bajos y se meten en la final del Mundial 28 años después
Tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill dieron la remontada a los españoles
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EFE
Madrid
La selección española masculina de hockey hierba, los 'Redsticks', ganó este viernes a la anfitriona Países Bajos en las semifinales del Mundial por 4-3 con tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill, y logró el pase a la final del Mundial 28 años después.
Los de Max Caldas jugarán la final del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos ante el vencedor de la otra semifinal, entre Alemania y Argentina.
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