Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Vuelta, en Vall d'AlbaFiebre por los garajes'No' a heredarParque acuáticoSOS por un menorFichaje CD Castellón
instagramlinkedin

Hockey

Los 'Redsticks' ganan a Países Bajos y se meten en la final del Mundial 28 años después

Tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill dieron la remontada a los españoles

Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo.

Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo. / RFEHOCKEY

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La selección española masculina de hockey hierba, los 'Redsticks', ganó este viernes a la anfitriona Países Bajos en las semifinales del Mundial por 4-3 con tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill, y logró el pase a la final del Mundial 28 años después.

Los de Max Caldas jugarán la final del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos ante el vencedor de la otra semifinal, entre Alemania y Argentina.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents