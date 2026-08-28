La salida en Vall d’Alba prolonga este viernes el protagonismo de Castellón en la Vuelta a España

El espectáculo de la Vuelta a España continuará este viernes en la provincia de Castellón, siendo Vall d’Alba el municipio encargado de acoger la salida de la etapa 7 que tendrá en Valdelinares el final de la etapa. Antes de adentrarse en la provincia de Aragón, los ciclistas tendrán ante sí varios puntos a destacar en tierras castellonenses, con la montaña de nuevo protagonista. La salida neutralizada está prevista a las 13.40 horas.

Será la segunda llegada en alto de la presente edición, una exigente etapa de 149,8 km y meta a casi 2.000 metros de altitud tras 9,8 km de ascenso donde se citarán de nuevo los hombres de la general.

Jornada dura con un total de 3.685 metros de desnivel y cinco puertos. Tras un inicio ondulado, la primera dificultad será el Puerto El Remolcador (2a, 12,4 km al 4,3), seguido del Alto de Zucaina (3a, 5,5 km al 5), Fuente de Rubielos (2a, 5,9 km al 6,3), Puerto de San Rafael (2a, 11 km al 4,3) y Valdelinares (1a, 8,8 km al 5,9).

Los escaladores entrarán en escena, sobre todo los hombres de la general que quieran ir perfilando sus posiciones en esta Vuelta. No es mala oportunidad para los aventureros, aunque el UAE del líder Tadej Pogacar será muy selectivo a la hora de permitir escapadas.

De hecho, después de la espectacular la batalla en El Bartolo, el esloveno Tadej Pogacar será de nuevo el favorito a la victoria en Valdelinares. Eso sí, en la antesala de la etapa deeste viernes Enric Mas (Movistar) se mostró optimista.

Gabriel Utiel

Mas quiere más

«Mañana llega otro final en alto, será un día para la fuga, una etapa importante para el equipo, y trataremos de ganar», indicó Mas, que dejó grandes sensaciones ayer, compitiendo de tú a tú con el gran dominador del ciclismo mundial, pentacampeón del Tour de Francia y favoritísimo para conquistar la presente edición de la Vuelta.

Sea como fuere, Marta Barrachina, la presidenta de la Diputación de Castellón participará en el corte de cinta encargado de dar inicio a la séptima etapa, que volverá a llenar de ambiente las carreteras de Castellón. «Estamos ante una nueva oportunidad de disfrutar del mejor ciclismo y de dar a conocer los encantos de nuestra tierra, todo ello en el marco de una prueba que cuenta con una organización extraordinaria», indicó ayer Barrachina.