Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

El joven delantero marroquí Yassir Zabiri, gracias a un 'hat-trick', fue el gran protagonista de la victoria del Racing ante el Elche (3-2), ya que evitó que los ilicitanos, en un arreón final con dos tantos en apenas un minuto, pudieran impedir el primer triunfo del equipo santanderino esta temporada.

Los locales iniciaron el encuentro con mucho ímpetu, tratando de llegar rápido al área de Dituro y presionando muy arriba a su rival, que en los primeros compases no estaba cómodo con el balón en los pies y mostraba bastantes apuros para salir jugando con la pelota controlada.

Así, al cuarto de hora de partido, en un exceso de confianza de Dituro, Zabiri, de 21 años, estuvo atento para robarle el balón cuando intentaba cogerlo con las manos y adelantar al Racing en el marcador.

El delantero marroquí, que debutaba como titular con el Racing de Santander, apenas tardó otros cinco minutos en volver a ver portería, aprovechando un pase filtrado de Iván Martín y definiendo bien por bajo al plantarse delante de Dituro.

Al igual que ante el Villarreal, el Racing volvía a disponer de una ventaja de dos tantos, pero esta vez el equipo de José Alberto López siguió buscando la portería de un Elche totalmente superado en todas las facetas del juego y, tras una nueva recuperación en campo contrario, Íñigo Vicente puso un balón en el corazón del área que Zabiri, con un remate acrobático, convirtió en su particular 'hat-trick' antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios el Elche, ya sin mucho que perder, se soltó más en ataque y el partido se abrió mucho más, con menos control y opciones para ambos equipos, ya que el Racing tampoco renunció a seguir ampliando su renta.

Con el paso de los minutos parecía que los ilicitanos se estaban apagando ante un Racing de Santander que tenía el partido totalmente controlado y no sufría para mantener su merecido premio, pero a falta de menos de un cuarto de hora para el final del partido los fantasmas del pasado regresaron a El Sardinero cuando el Elche, en un minuto, recortó la diferencia a un solo tanto.

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Primero Sangare, cuyo disparo desde la frontal fue desviado por un defensa para hacer inútil la estirada de Agirrezabala, y después Fer Niño, con un remate de cabeza, metieron de lleno a su equipo en el partido provocando un final mucho más apretado de los esperad y que el Racing terminase sufriendo y pidiendo la hora para certificar su primer triunfo de la temporada.