El CD Alcora festeja con triunfo su 60 aniversario

El Club Deportivo Alcora se ha proclamado campeón del I Trofeo Caixa Rural Festes de L’Alcora 2026 tras superar al CD Onda en una emocionante tanda de penaltis. El derbi azulejero, disputado en El Saltador, puso el broche de oro a un torneo que ha servido como uno de los grandes alicientes de la pretemporada.

La final arrancó con el tradicional saque de honor de la Reina de las Fiestas 2026, Balma Aparici, acompañada por las autoridades y la Corte de Honor, que quisieron estar presentes en esta cita deportiva enmarcada en las fiestas de L’Alcora.

Este torneo nace como reconocimiento al gran apoyo que Caixa Rural de L’Alcora ha mostrado al Club Deportivo Alcora durante todos estos años. Además, la presente temporada, en la que la entidad celebra su 60 aniversario, se presentaba como el momento idóneo para poner en marcha este trofeo, con la voluntad de que se convierta en una cita consolidada y perdure a lo largo de los años.

La gran final

La final enfrentaba al CD Alcora y al CD Onda, dos equipos que habían logrado previamente su clasificación tras imponerse en sus respectivas semifinales.

Tras el saque de honor, comenzó a rodar el balón y el conjunto visitante consiguió adelantarse en los primeros compases del encuentro. Lejos de venirse abajo, el CD Alcora mantuvo su plan de partido y fue ganando protagonismo sobre el terreno de juego. La insistencia de los locales tuvo su recompensa en el minuto 60, cuando llegó el tanto del empate. A partir de ese momento, el conjunto rojillo se lanzó en busca de la remontada y dispuso de varias ocasiones para ponerse por delante, aunque el marcador ya no volvería a moverse durante el tiempo reglamentario.

Con el 1-1 definitivo, el campeón tuvo que decidirse desde el punto de penalti. En una apasionante tanda, el CD Alcora se mostró más acertado y terminó imponiéndose con una gran actuación del portero local y levantando así el trofeo ante su afición.

La entrega de trofeos contó con la presencia de José Luis Esteban, José Manuel Noguerones y Pedro Miralles, en representación de Caixa Rural de L’Alcora, junto al presidente del Club Deportivo Alcora, Alexis Mollón, quienes fueron los encargados de hacer entrega del trofeo al conjunto campeón.

Empieza la Liga

Con este triunfo, el equipo dirigido por Juan Miguel Mor pone el punto final a una pretemporada muy ilusionante y ya centra toda su atención en el inicio de la competición oficial. El derbi se repetirá en la primera jornada de liga. La casualidad ha querido que CD Alcora y CD Onda vuelvan a verse las caras apenas unos días después. Será el próximo domingo 6 de septiembre, a las 19:30 horas, en El Saltador, con motivo de la Jornada 1 de la Lliga Comunitat.

El encuentro coincidirá además con la recta final de las Fiestas del Cristo 2026, convirtiendo la cita en una nueva oportunidad para que la afición alcorina acompañe al equipo en el estreno liguero.

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Desde la directiva del CD Alcora se hace un llamamiento a toda la población alcorina para que marque ya la fecha en el calendario.