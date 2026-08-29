Pogacar sufre una dura caída en Simat de la Valldigna y se retira de la Vuelta

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, ha sufrido una dura caída en el trascurso de la octava etapa y ha dicho adiós a la Vuelta cuando buscaba su primera victoria, que tenía encarrilada con un amplio margen de ventaja.

El ciclista se cayó en una montonera muy confusa, porque fue él el primero en irse al suelo arrastrando a varios corredores a su paso, cuando se disponía a subir el puerto de Barx, en Simat de la Valldigna.

A pesar de que hizo esfuerzos por levantarse, los gestos de dolor eran evidentes además de mostrar ampliar laceraciones en el hombro y en la cara.

Todo parece indicar que ha sufrido fractura de clavícula puesto que fue introducido en la ambulancia con el brazo en cabestrillo.

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Con esta retirada, la Vuelta queda totalmente abierta con varios corredores en un pañuelo y Enric Mas ha pasado a ser el líder provisional con Roglic a un minuto.