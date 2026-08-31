Djokovic deja en 'shock' Nueva York al despedirse en primera ronda del US Open

El serbio Novak Djokovic dejó este domingo en 'shock' el Abierto de Estados Unidos, al despedirse en la primera ronda con una derrota en cinco sets ante el argentino Mariano Navone en el que podría haber sido el último partido del ganador de 24 'grandes' en Flushing Meadows.

Djokovic tenía un balance de 19-0 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en sus anteriores 19 participaciones. La cuenta se elevaba a 37-0 si se toman en cuenta los demás 'grandes'. Pero el serbio, de 39 años, se rindió ante Navone, número 49 de la clasificación mundial, quien sumó la victoria más grande de su carrera.

Djokovic dijo adiós al US Open en primera ronda tras caer ante Mariano Navone / EFE

'Nole', un cuádruple campeón en Flushing Meadows, intentó competir, pero se mostró una vez más falto de energías en un verano estadounidense muy complicado para él. Se había despedido a las primeras de cambio del Masters 1.000 de Cincinnati, tumbado por otro rival argentino, Thiago Agustín Tirante, y este domingo sucumbió tras cuatro horas y 36 minutos de batalla ante Navone con el resultado final de 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

"Sin duda, es fantástico ganar en esta pista, por cómo jugamos. Ganar en cinco sets contra el 'GOAT' no es algo que pase cada día", dijo Navone al acabar el partido. "Es increíble, significa mucho para mí. En la previa fue dura porque iba a jugar contra el GOAT, contra este rival, siempre ha estado en esta pista (la central de Nueva York). Es un sueño. Ahora tengo que recuperarme, tengo que ir a dormir y prepararme", añadió.

Djokovic se despidió del público neoyorquino de forma muy sentida y se quedó firmando autógrafos antes de abandonar la pista. Su derrota sacudió un torneo que volverá a recibir este lunes a su actual campeón, el español Carlos Alcaraz. El partido se terminó con pista cubierta después de que la lluvia obligara a interrumpir y a aplazar varios encuentros fijados en estadios sin techo.

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Navone se convirtió en el segundo jugador argentino capaz de eliminar a Djokovic en un 'grande', después de Guillermo Coria en 2005. El argentino, apenas tendrá tiempo de celebrar la victoria más grande de su carrera y en dos días volverá a competir contra el ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

Fuente: Sport