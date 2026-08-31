Tenis Drive abre la inscripción en las escuelas de tenis y pádel en Castellón

Tenis Drive Academy, tras un verano repleto de actividad, se prepara para arrancar próximamente la nueva temporada 2026-2027. Las clases (de pádel y tenis) empezarán a partir del lunes 7 de septiembre y a partir de este día irán arrancando grupos progresivamente el resto de días de la semana.

Durante la temporada cientos de alumnos (de todas las edades tanto adultos como niños y todos los niveles) podrán disfrutar practicando deportes de raqueta, iniciarse o perfeccionarse y sobre todo divertirse haciendo deporte al aire libre de la mano de profesionales con una gran experiencia en escuelas deportivas.

GRUPOS REDUCIDOS FORMADOS POR EDADES Y NIVELES

Para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos inscritos, los grupos de las escuelas tanto de tenis como de pádel se forman teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su nivel de juego para así sacar el máximo rendimiento a las clases.

CLASES TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

Las clases se imparten en grupos reducidos y homogéneos, desde lunes a domingos, con gran variedad de horarios disponibles: entre semana (de lunes a viernes) por las tardes, turnos de 1 h desde las 16:00 h y fines de semana (sábados y domingos) por las mañanas, desde las 9:00 h

Clases de pádel para niños en el Club de Golf Costa de Azahar. / Tenis Drive Academy

ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y TODOS LOS NIVELES

Sea cual sea la edad (tanto niños como adultos) y el nivel de juego, en las escuelas de Tenis Drive Academy hay actividad programada para todos ellos:

• A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la ESCUELA DE PRE-PÁDEL y PRE-TENIS, con actividades y juegos adaptados para ellos.

• Desde 6 hasta 17 años, ESCUELA DE PÁDEL y TENIS de iniciación y perfeccionamiento.

• A partir de los 18 años: ESCUELA PARA ADULTOS. Sea cual sea la edad y nivel, todos los adultos tienen un grupo adecuado donde aprender y practicar.

DOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Las escuelas estarán en marcha durante la nueva temporada en dos instalaciones:

La Plana Sport Castellón y Club de Golf Costa de Azahar.

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTA

El plazo de inscripción está abierto para cualquier persona interesada (tanto adultos como niños) que quiera participar en las escuelas. Para más información e inscripciones estos son los datos de contacto:

Noticias relacionadas

Tenis Drive Academy: 964228321 / 685110509 / escuelas@tenisdrive.es / www.tenisdrive.es /Oficinas en Camino Donación s/n