FC BARCELONA
Brian Fariñas, inscrito como jugador del primer equipo
El Barça y el entorno del canterano azulgrana han firmado hace unos minutos la documentación correspondiente a su inscripción y dispondrá, por lo tanto, de ficha de primer equipo. El mediocampista lucirá el dorsal '4'
Sergi Capdevila
El Barça sigue dando pasos importantes con Brian Fariñas. El club azulgrana ha gestionado este lunes la inscripción del joven futbolista como jugador del primer equipo, en una decisión que refleja la confianza que existe actualmente en sus condiciones y en el crecimiento que ha experimentado durante los últimos meses.
Según ha podido saber SPORT, la documentación correspondiente a su inscripción quedó firmada durante la tarde de este lunes y el jugador ha sido inscrito en la Liga. Un movimiento importante para un futbolista cuyo escenario ha cambiado radicalmente desde el inicio del mercado.
Dorsal '4'
Y es que Fariñas estuvo muy cerca de abandonar el Barça. El Girona llegó a avanzar una operación para hacerse con el 50% de sus derechos por alrededor de 1,5 millones de euros, pero Hansi Flick pidió detener el movimiento. Brian lucirá el dorsal '4', que estaba libre. El técnico alemán quería observar personalmente al futbolista antes de permitir una salida definitiva.
Flick cambió su futuro
La decisión terminó siendo determinante. Fariñas comenzó a trabajar bajo las órdenes de Flick y su rendimiento en los entrenamientos sorprendió especialmente al entrenador, que rápidamente vio en él condiciones para poder ayudar al primer equipo. A partir de ahí, una salida que parecía muy avanzada quedó completamente aparcada.
Hace unas semanas, tal y como contó este periódico, Deco se reunió en Barcelona con Borja García, agente de Brian Fariñas, para abordar su situación. En aquel encuentro, el director deportivo le trasladó la satisfacción del club con la evolución del futbolista y también que Flick estaba encantado con el rendimiento que estaba ofreciendo en los entrenamientos.
Las buenas sensaciones van más allá del cuerpo técnico. Fuentes consultadas por SPORT y presentes en el día a día del Barça destacan el comportamiento de Fariñas en los entrenamientos, su predisposición para trabajar y la buena actitud que ha mantenido en todo momento.
El futbolista es consciente de la enorme competencia que existe y de lo complicado que será tener un papel protagonista, pero no ha cambiado su manera de trabajar ni ha mostrado una mala cara.
La renovación, el siguiente paso
La apuesta del Barça tampoco termina con su inscripción. El siguiente paso será la renovación de su contrato, una carpeta en la que las partes llevan tiempo trabajando y que debería quedar resuelta próximamente. El club quiere proteger a un futbolista cuya consideración interna ha crecido considerablemente durante este verano.
El cambio de escenario ha sido prácticamente total. Fariñas comenzó el mercado muy cerca de marcharse traspasado al Girona y lo termina inscrito como futbolista del primer equipo, con la confianza de Flick, el reconocimiento de la dirección deportiva y una renovación cada vez más cercana.
Fuente: Sport
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