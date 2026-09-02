Hyundai Autoalmenar, aliado del deporte y la vida saludable en Castellón

Hyundai Autoalmenar se incorpora como patrocinador oficial de la Media Maratón de Benicàssim (MMB), sumándose a un proyecto deportivo que apuesta por unir running, bienestar, ocio y promoción del territorio. La colaboración se presentó durante una jornada celebrada en Bellver-Blue Tech Zone, un encuentro que sirvió para presentar la edición 2027 de la MMB y dar comienzo al camino hacia una nueva cita deportiva que se celebrará el próximo 4 de abril de 2027, con las pruebas de 21K y 10K.

Para Hyundai Autoalmenar, formar parte de la Media Maratón de Benicàssim supone reforzar su compromiso con el deporte y con iniciativas que fomentan un estilo de vida activo y saludable, además de establecer un vínculo con un evento plenamente conectado con el entorno y el territorio.

Encuentro de Hyundai. / Mediterráneo

El camino hacia la MMB

Dentro de este acuerdo, Hyundai Autoalmenar aportará el coche oficial de la carrera, que acompañará a la organización durante la celebración de la Media Maratón de Benicàssim. Pero la colaboración irá más allá del propio día de la carrera: Hyundai Autoalmenar estará presente durante las diferentes etapas de preparación de la MMB, apoyando y participando en distintos actos y acciones vinculadas al evento y a su comunidad de corredores.

Hyundai Autoalmenar aportará el coche oficial de la carrera del 4 de abril. / Mediterráneo

La primera de estas acciones tuvo lugar durante la jornada de presentación, donde Hyundai Autoalmenar contó con un espacio propio y expuso uno de sus modelos más destacados, el Hyundai KONA EV, acercando la propuesta de movilidad de la marca a corredores, colaboradores y asistentes.

Esta presencia permitirá a Hyundai Autoalmenar acompañar de forma activa el proyecto durante los próximos meses y compartir con los participantes diferentes experiencias vinculadas al mundo del running, el deporte y la movilidad.

‘Running’ y movilidad

La incorporación de Hyundai Autoalmenar como patrocinador oficial nace de una visión compartida con la organización: apostar por una experiencia que vaya más allá del propio día de la carrera y que conecte el deporte con el territorio, el bienestar y los valores asociados a una movilidad más sostenible.

La colaboración se presentó durante una jornada celebrada en Bellver-Blue Tech Zone. / Mediterráneo

En palabras de Balbi Guart, responsable de Marketing de Hyundai Autoalmenar: «Para nosotros es una ilusión formar parte de la Media Maratón de Benicàssim y poder acompañar a todos los corredores durante este camino. Desde Hyundai Autoalmenar creemos que el deporte representa valores con los que nos sentimos muy identificados, como el esfuerzo, la superación y el compromiso. Por eso queremos que nuestra colaboración vaya más allá del día de la carrera, compartiendo con la comunidad de la MMB nuestra forma de entender la movilidad y el futuro».