Hyundai Autoalmenar, aliado del deporte y la vida saludable en Castellón
El concesionario se incorpora como patrocinador oficial de la Media Maratón de Benicàssim
Hyundai Autoalmenar se incorpora como patrocinador oficial de la Media Maratón de Benicàssim (MMB), sumándose a un proyecto deportivo que apuesta por unir running, bienestar, ocio y promoción del territorio. La colaboración se presentó durante una jornada celebrada en Bellver-Blue Tech Zone, un encuentro que sirvió para presentar la edición 2027 de la MMB y dar comienzo al camino hacia una nueva cita deportiva que se celebrará el próximo 4 de abril de 2027, con las pruebas de 21K y 10K.
Para Hyundai Autoalmenar, formar parte de la Media Maratón de Benicàssim supone reforzar su compromiso con el deporte y con iniciativas que fomentan un estilo de vida activo y saludable, además de establecer un vínculo con un evento plenamente conectado con el entorno y el territorio.
El camino hacia la MMB
Dentro de este acuerdo, Hyundai Autoalmenar aportará el coche oficial de la carrera, que acompañará a la organización durante la celebración de la Media Maratón de Benicàssim. Pero la colaboración irá más allá del propio día de la carrera: Hyundai Autoalmenar estará presente durante las diferentes etapas de preparación de la MMB, apoyando y participando en distintos actos y acciones vinculadas al evento y a su comunidad de corredores.
La primera de estas acciones tuvo lugar durante la jornada de presentación, donde Hyundai Autoalmenar contó con un espacio propio y expuso uno de sus modelos más destacados, el Hyundai KONA EV, acercando la propuesta de movilidad de la marca a corredores, colaboradores y asistentes.
Esta presencia permitirá a Hyundai Autoalmenar acompañar de forma activa el proyecto durante los próximos meses y compartir con los participantes diferentes experiencias vinculadas al mundo del running, el deporte y la movilidad.
‘Running’ y movilidad
La incorporación de Hyundai Autoalmenar como patrocinador oficial nace de una visión compartida con la organización: apostar por una experiencia que vaya más allá del propio día de la carrera y que conecte el deporte con el territorio, el bienestar y los valores asociados a una movilidad más sostenible.
En palabras de Balbi Guart, responsable de Marketing de Hyundai Autoalmenar: «Para nosotros es una ilusión formar parte de la Media Maratón de Benicàssim y poder acompañar a todos los corredores durante este camino. Desde Hyundai Autoalmenar creemos que el deporte representa valores con los que nos sentimos muy identificados, como el esfuerzo, la superación y el compromiso. Por eso queremos que nuestra colaboración vaya más allá del día de la carrera, compartiendo con la comunidad de la MMB nuestra forma de entender la movilidad y el futuro».
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