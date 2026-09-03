Entrevista Kiko García | «Le pongo un 10 a las dos etapas de Castellón. La subida al Bartolo fue espectacular»

Tadej Pogacar y Enric Mas se baten en las rampas del Bartolo, rodeados por una marea de aficionados que convierte la montaña en una fiesta. Kiko García (25 de junio de 1968) contempla una escena que, en buena medida, lleva de su firma. El director técnico de La Vuelta, natural de Burriana y uno de los hombres que, junto a Fernando Escartín, diseño el recorrido y la logística de las 21 etapas, fue una pieza clave para que la apuesta por el doble paso, el sterrato y las rampas finales del Bartolo acabara convirtiéndose en una de las jornadas más espectaculares que se recuerdan en Castellón.

Detrás de aquella imagen hubo años de trabajo, visitas al terreno, reuniones y «muchas horas sin dormir» buscando cómo hacer posible el recorrido y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos. Días después, con La Vuelta todavía en marcha, García apenas ha tenido tiempo para detenerse a saborear lo sucedido. Pero sí conserva una imagen muy clara. «En la provincia de Castellón nunca había visto tanta gente en un sitio. Ser de la tierra hace que la satisfacción sea todavía mayor», reconoce en una entrevista a Mediterráneo.

Kiko García junto a sus familiares en Vall d'Alba. / MEDITERRÁNEO

¿Qué tal Kiko? ¿Cómo es el día a día de un director técnico durante una Vuelta como esta? ¿Cuántas horas puede dormir?

La intensidad es brutal. Desde que empieza la carrera estás con la preparación, los traslados. Estamos prácticamente desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde. Luego intentas dormir seis o siete horas y, si puedes, hacer algo de ejercicio. A mí me gusta salir a correr temprano, aunque estos días he estado un poco resfriado.

Vamos al grano, ¿cómo ideasteis las dos etapas de Castellón, especialmente la del Bartolo?

Han sido años de preparación. En un principio incluso se planteó que la etapa terminara en el Bartolo, pero la subida estaba muy deteriorada y, además, estamos hablando de una zona natural protegida. Había que hacer una intervención muy limpia por parte de las instituciones. Cuando supimos que se iba a poder arreglar, volvimos a estudiar todas las posibilidades y vimos que había una pista que podía ser interesante el sterrato.

¿Cómo se gestó el ya famoso ‘sterrato’?

Yo monto en gravel y conocía el tipo de terreno, pero esa pista estaba muy rota. Personalmente no había hecho ese recorrido hasta que fuimos a comprobar si se podía reparar con la Diputación. A partir de ahí empezó todo el trabajo institucional. Había que diseñar el recorrido, pensar en el doble paso, en las rampas finales, en la bajada, que también era delicada... Fueron muchas horas sin dormir pensando cómo minimizar el riesgo. Era complicado, pero salió bien Y además tuvimos una batalla preciosa entre Enric y Pogacar.

Como burrianense, ¿qué sintió al ver a toda la provincia volcada?

Creo que en Castellón, en la provincia, nunca había visto tanta gente en un sitio viendo ciclismo y, además, tan contenta. Al final, nuestro objetivo en el deporte es el entretenimiento y cuando la gente responde así te ayuda a seguir trabajando. Así que, humildemente, creo que nos merecemos celebrar algo cuando sale bien.

¿Eres consciente del impacto de la etapa después de verla desde dentro o no te da tiempo a parar con tanto trabajo por delante?

Me han llegado muchos mensajes y he visto las reacciones de los medios y de la gente. Siendo tu tierra te llena más, te llena muchísimo. Ahora mismo todavía no tengo tiempo para analizarlo bien. Cuando termine La Vuelta podremos sentarnos y estudiar lo que ocurrió Bartolo, pero creo que nadie se atreve a negarlo y fue espectacular.

Kiko García ayudando a un ciclista. / MEDITERRÁNEO

Después del éxito del Bartolo, ¿se puede repetir una etapa de este calibre la próxima vez que la Vuelta regrese a Castellón?

Hay que entender que no siempre se puede hacer algo así. A todos nos gustaría que las 21 etapas fueran espectaculares, pero hay que buscar un equilibrio. También tuvimos una etapa en Aitana que fue excelente. Lo que sí puedo decir es que a Castellón se volverá.

¿Hay más zonas en la provincia que podría tener ‘sterrato’?

Claro que hay más zonas donde se puede hacer. Lo que pasa es que es complicado porque hacía muchos años que no metíamos sterrato en La Vuelta. Ahora hay que analizarlo todo con calma, hablar con los equipos, ver qué sensaciones tienen y poner todas las variables encima de la mesa. No creo que vayamos a hacerlo todos los años, pero sí podemos valorar volver a utilizarlo y buscar otros tramos que puedan ofrecer algo parecido.

En el Bartolo vimos a Enric Mas prácticamente de tú a tú con Pogacar. ¿Qué dimensión tiene para ti ese momento?

Pogacar tiene una ambición enorme y no regala nada. Estoy seguro que se impresionó con el nivel de Enric. Es un momento único porque son muy pocos los corredores que han podido estar cara a cara con Pogacar a ese nivel.

Y después llegó la caída y su retirada de La Vuelta. ¿Qué supone para la carrera perder al mejor corredor del mundo?

Es como si organizas un Mundial y quieres que estén los mejores jugadores. Hemos podido disfrutar de Pogacar durante ocho o nueve días y ha demostrado que es el mejor competidor. Tenía la carrera bajo control y estaba haciendo honor al maillot y al evento hasta que llegó la caída. Solo podemos darle las gracias e invitarle a volver. Ahora tiene que descansar y recuperarse.

¿Pudisteis hablar con Pogacar después de la caída?

Lo llevaron al hospital y después se trasladó a Barcelona, donde ya estuvo con su equipo médico. Desde la organización estuvimos pendientes y facilitamos el traslado.

¿Crees que va camino de ser el mejor de la historia?

Va camino de ello. No me corresponde a mí decir si es mejor que Eddy Merckx o no, pero lo que está claro es que no para de ganar y que no pierde la ambición. Es uno de los fenómenos. Es uno de los mejores de la historia.

Sin el esloveno, ¿cómo cambia ahora La Vuelta y qué opciones ves para la general?

Ahora es mucho más abierta. Antes había un guion más marcado, con Pogacar controlando las etapas. Roglic, Enric, Carapaz, Oscar Onley, Felix Gall... Hay varios corredores con opciones. La dureza sigue estando y veremos que pasa.

Por último, ¿crees que puede ganarla Enric Mas?

Sí. Enric está en su mejor momento deportivo. Tiene una confianza que antes quizá le faltaba. Creo que ha sido excesivamente maltratado por determinados comentarios y reacciones. Es un profesional que se cuida y al que a veces las cosas no le han salido bien. Ha tenido fases en su carrera de auténtica miseria deportiva, con caídas y problemas físicos, pero ha seguido adelante. Eso ya es algo que le honra. Gane o no gane, lo que está haciendo es un ejemplo.