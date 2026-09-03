La Plana Sport de Castellón cierra agosto con tenis provincial de mucho nivel
Ocho pruebas de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete reunieron a jugadores antes de la cita del circuito en Burriana y del Máster Final de septiembre
La Plana Sport Castellón despidió agosto con una nueva cita del Circuito Provincial de Tenis de Castellón. Después de siete semanas de competición, las clasificaciones empiezan a definirse y cada torneo gana todavía más importancia de cara al desenlace final.
Entre el 24 y el 29 de agosto, las pistas castellonenses acogieron ocho pruebas correspondientes a las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas. La mañana del sábado estuvo reservada para las finales de los cuadros principales y de consolación, antes de la entrega de trofeos y medallas a los primeros clasificados.
Los resultados
En benjamín femenino se impuso Beatriz Castellanos ante Zoe Fabregat por 4-0 y 4-0, mientras que en categoría masculina Quim Cabedo-Quemades derrotó a Enzo Pines por 4-1 y 5-4. En alevín, Anna Serral superó a Yolan Wang por 6-2 y 7-5 y Unai Marín hizo lo propio ante Marcos Omella por 6-0 y 6-2. En infantil, Salome Artunduaga venció a Maria Garcia por 6-4 y 6-1, mientras que Gonzalo Chicote ganó a Hugo Manrique por 6-3 y 6-3. En cadete femenino, Martina Pascual se impuso a Alexandra Maria Tarcolea en un disputado 6-3, 3-6 y 10-6, y en categoría masculina Hugo Manrique derrotó a Kevin Voicu por 6-4 y 6-2. También se disputaron las finales de los diferentes cuadros de consolación, completando una intensa semana de tenis en La Plana Sport. La jornada concluyó con la correspondiente entrega de trofeos y medallas.
La recta final del circuito
El circuito entra ahora en su recta final. Esta semana, del 31 de agosto al 5 de septiembre, la última prueba se disputa en el Club de Tenis Burriana, con participación de numerosos jugadores de las categorías alevín, infantil y absoluta. Con esta cita se completarán las cinco pruebas programadas para las categorías de menores absoluta. Una vez cerrados todos los torneos y actualizados los puntos acumulados por cada participante, quedará definida la clasificación que dará acceso al Máster Final, previsto para el 11 al 13 de septiembre. Que siga el juego.
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