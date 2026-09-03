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La Plana Sport de Castellón cierra agosto con tenis provincial de mucho nivel

Ocho pruebas de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete reunieron a jugadores antes de la cita del circuito en Burriana y del Máster Final de septiembre

Primeros clasificados de La Plana Sport Castellón

Primeros clasificados de La Plana Sport Castellón

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Aitor Aguirre

Castellón

La Plana Sport Castellón despidió agosto con una nueva cita del Circuito Provincial de Tenis de Castellón. Después de siete semanas de competición, las clasificaciones empiezan a definirse y cada torneo gana todavía más importancia de cara al desenlace final.

Entre el 24 y el 29 de agosto, las pistas castellonenses acogieron ocho pruebas correspondientes a las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas. La mañana del sábado estuvo reservada para las finales de los cuadros principales y de consolación, antes de la entrega de trofeos y medallas a los primeros clasificados.

Campeón y finalista cadetes con Jorge Andreu en la entrega de trofeos.

Campeón y finalista cadetes con Jorge Andreu en la entrega de trofeos. / MEDITERRÁNEO

Los resultados

En benjamín femenino se impuso Beatriz Castellanos ante Zoe Fabregat por 4-0 y 4-0, mientras que en categoría masculina Quim Cabedo-Quemades derrotó a Enzo Pines por 4-1 y 5-4. En alevín, Anna Serral superó a Yolan Wang por 6-2 y 7-5 y Unai Marín hizo lo propio ante Marcos Omella por 6-0 y 6-2. En infantil, Salome Artunduaga venció a Maria Garcia por 6-4 y 6-1, mientras que Gonzalo Chicote ganó a Hugo Manrique por 6-3 y 6-3. En cadete femenino, Martina Pascual se impuso a Alexandra Maria Tarcolea en un disputado 6-3, 3-6 y 10-6, y en categoría masculina Hugo Manrique derrotó a Kevin Voicu por 6-4 y 6-2. También se disputaron las finales de los diferentes cuadros de consolación, completando una intensa semana de tenis en La Plana Sport. La jornada concluyó con la correspondiente entrega de trofeos y medallas.

Noticias relacionadas y más

La recta final del circuito

El circuito entra ahora en su recta final. Esta semana, del 31 de agosto al 5 de septiembre, la última prueba se disputa en el Club de Tenis Burriana, con participación de numerosos jugadores de las categorías alevín, infantil y absoluta. Con esta cita se completarán las cinco pruebas programadas para las categorías de menores absoluta. Una vez cerrados todos los torneos y actualizados los puntos acumulados por cada participante, quedará definida la clasificación que dará acceso al Máster Final, previsto para el 11 al 13 de septiembre. Que siga el juego.

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