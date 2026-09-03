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Remontada autoritaria de Alcaraz para dar otro paso en su regreso

El murciano remonta a Faria y pone rumbo a la tercera ronda, donde le espera Yibing Wu

Alcaraz celebra la victoria ante Faria.

Alcaraz celebra la victoria ante Faria. / ATP

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Albert Briva

Albert Briva

Barcelona

Tras un regreso que sorprendió a todos por la facilidad en el que lo saldó, Carlos Alcaraz tuvo que dar otro salto más de nivel para superar a Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2) para obtener el acceso a la tercera ronda del US Open. Sin encontrar todavía el ritmo habitual y la fluidez de bola a la que nos tenía acostumbrados antes de la lesión, algo más que normal a estas alturas, el murciano tiró de carácter para lograr una reacción fulminante y acabar con las intenciones del portugués, que sorprendió en el primer set.

Supo tirar de carácter Alcaraz cuando el partido más lo necesitaba y acabó firmando puntos con su sello habitual de dejadas y globos, algo que no se vio en su debut y que hace ver que poco a poco empieza a sentirse mejor en pista.

Empezó con más ritmo el murciano que en el primer día ante Safiullin, aunque el buen hacer de Faria contrarrestó los intentos iniciales del murciano y consiguió hacerse fuerte desde la potencia de sus golpes, sobre todo en el saque y la derecha. Aguantó bien el portugués las primeras embestidas de Alcaraz y tras pasarlo mal con el saque supo aprovechar algunos errores del español para romper su servicio y con ello, el set.

Se apuntó el break y jugó sus mejores turnos al servicio ante un Alcaraz que parecía haber perdido un poco de energía en pista.

8-0

Se ponía cuesta arriba el partido y todavía más con las dos opciones de rotura en contra para Alcaraz en el juego inicial del segundo set, pero con carácter y minimizando riesgos no solo consiguió revertir el turno de saque, sino que empezó a hacer caer los juegos de su lado de uno en uno. Faria puso un poco de su parte empezando a fallar mucho más, sobre todo con el saque, con el que acabó cometiendo más de diez dobles faltas.

Alcaraz encontró un gran nivel ante Faria

Alcaraz encontró un gran nivel ante Faria / EFE

Lo aprovechó bien Alcaraz y cambió la inercia del partido consiguiendo poner un rosco en el segundo set y la ventaja inicial en el tercero, que pese a que la pudo contrarrestar Faria frenando la sangría de juegos, la volvió a tomar acto seguido el murciano para no dejarla ya escapar más.

Al portugués se le agotaron las fuerzas y ni el paso por vestuarios le valió para frenar la efervescencia de un Alcaraz que no bajó ya más el ritmo y a placer completó una remontada que lo lleva hasta la tercera ronda, donde le espera Yibing Wu que llega a la cita tras superar a los australianos Walton y Duckworth en las rondas anteriores sin haberse dejado un solo set en el camino.

En cuanto a números, son ya 16 las victorias que acumula consecutivamente Alcaraz entre el pasado US Open, el Open de Australia de este mismo año y la presente edición del Grand Slam neoyorquino, en el que espera defender la corona y conseguir lo que nunca nadie ha podido hacer desde Federer en 2008.

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Para ello, otro paso de gigante ya está hecho. Remontada al bolsillo y otra ronda más.

Fuente: Sport

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