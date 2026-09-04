Mercedes y Russell desafían a Ferrari en Monza; Alonso y Sainz, muy lejos

Definitivamente, han comenzado las hostilidades en el Autódromo de Monza. Ferrari ha liderado una poco representativa primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia, con Leclerc y Hamilton, sin necesidad de recurrir a los neumáticos blandos. Por la tarde, la segunda tanda ha sido otra historia. Mercedes ha dado réplica y George Russell ha cerrado el viernes al frente (1.22.559), con Leclerc a una décimas y Kimi Antonelli copando el top tres.

Si para la Scuderia es una obligación lucirse ante sus tifosi, el escenario es también fundamental para el líder Antonelli. Por primera vez en muchas décadas un italiano llega al gran premio de casa al frente del campeonato, aunque el de Mercedes lo hace lastrado por una penalización que le enviará al fondo de la parrilla el domingo por cambios en la unidad de potencia de su W17. De ahí que el joven piloto de Bolonia busque la forma de exprimirse al máximo en estas circunstancias.

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Con Max Verstappen y Red Bull más lejos de lo previsto en esta primera jornada, McLaren y Lando Norris, ganador de los últimos dos grandes premios en Hungría y Zandvoort, aspiran a ser terceros en discordia en este pulso Ferrari-Mercedes. El vigente campeón ha concluído cuarto, dejando atrás al ídolo local Lewis Hamilton.

Toca sufrir

Para los dos españoles la 'guerra' es muy diferente. Carlos Sainz, sin mejoras sustanciales en su Williams hasta Bakú, afronta otro fin de semana de presumible sufrimiento. "En el el coche este año no hemos visto que tenga poco 'drag' o mucha velocidad punta, desgraciadamente no veo que aquí vaya a ir particularmente bien", decía el madrileño el jueves. Tras la primera toma de contacto con el asfalto de Monza, 17º a 1.3 de cabeza, sus expectativas más pesimistas parecen confirmarse de pleno.

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Por su parte, Fernando Alonso ya avisó en Zanvoort, después de firmar su mejor actuación del año, que había circuitos en los que el AMR26 estaría en franca desventaja, destacando Monza y Las Vegas. Por la mañana, el asturiano ha acabado penúltimo con su Aston Martin, aunque le han quitado su mejor vuelta por límites de pista. El déficit del motor Honda en las largas rectas del trazado italiano es determinante y desarma a Fernando, por mucho que se empeñe. Hoy, 19º a 2.4 del crono de Russell. Muy lejos.

Fuente: Sport