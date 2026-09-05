Fútbol, el poder geopolítico más allá de los goles

Cada día, en cualquier punto geográfico, dos pitidos son los encargados de cortar respiraciones al unísono. El primero, el más esperado, el que los árbitros articulan para dar comienzo a un deporte sencillo. Una pelota y el objetivo de que esta se cuele más veces en la portería del rival que en la propia antes de que resuene el segundo silbatazo -definitorio y más largo- que hace que entre los aficionados de un lado se respire tanta alegría y celebración como rabia y tristeza se vive en el bando contrario. Eso es el fútbol, un juego transformado una y otra vez en un mosaico pasional que se mantiene vivo casi 163 años después de que el primer esférico echara a rodar por un campo inglés. Pero el fútbol -como dijo el recordado técnico escocés Bill Shankly- "es muchísimo más importante que eso". Y su impacto trasciende, hoy y siempre, lo que pasa en el césped.

Porque lo que nació como un pasatiempo se ha ido convirtiendo en un escenario mucho más amplio en el que conceptos como la identidad, el poder, la propaganda o los intereses monetarios se entrelazan con igual -o más- fuerza que los golpes al balón. La última prueba, este mismo verano, la ha dejado una Copa del Mundo emplazada en Estados Unidos, Canadá y México y tan disfrutada por las aficiones en lo deportivo como marcada por las polémicas, desde su propia celebración en un país en plena ofensiva antiinmigración bajo la Administración Trump al veto de entrada a un árbitro somalí o a parte de la expedición de Irán a EE UU, pasando por la presión del propio Donald Trump en forma de llamada al máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se retirara -como sucedió- la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun.

No obstante, ese camino de usar el balón como herramienta política no resulta nuevo. Benito Mussolini, entre otros ejemplos, ya utilizó el Mundial de 1934 como evento propagandístico para su régimen fascista. Décadas después, fue la dictadura de Videla la que ocultó las graves violaciones a los derechos humanos que estaba habiendo en Argentina con la victoria de la 'albiceleste' de Kempes en el torneo global de 1978. Ya en este siglo, países como Rusia o Catar -el primero denostado hoy por su invasión de Ucrania y el segundo, ocultando entre otras negligencias la muerte de más de 6.000 personas en la construcción de sus estadios- también han buscado mejorar su imagen internacional apostando por el máximo torneo del balón. Pero, ¿qué ha hecho y hace al fútbol un instrumento perfecto para influir más allá de los estadios?

La esencia del propio deporte

Para entenderlo, el sociólogo y periodista Toni Mollà señala directamente al germen de este deporte. "El fútbol, desde su nacimiento, se impregna de la lucha de clases. Hay equipos que son creados por los empresarios y otros por los trabajadores de las fábricas o las 'charities' -organizaciones benéficas en el mundo anglosajón- que hace que sean diferentes desde su origen", explica. Casos ejemplificados en realidades históricas como la que se vive en Glasgow (Escocia) y su 'Old Firm', donde la identidad de un club como el Celtic -de base católica, vinculado al nacionalismo e inmigración irlandesa y alejado de los símbolos británicos- choca con la idiosincrasia de su gran rival, los Rangers, una entidad de origen protestante, partidarios de la unificación de Reino Unido y defensores de emblemas como la monarquía que encabeza Carlos III o la 'Union Jack'.

Las aficiones de Celtic y Rangers, en un Old Firme Derby. / AFP

Pero este marco existencial va más allá, entroncando también con esa esencia propia del juego simplificada en un once contra once en el que la meta es vencer al contrario. Como analiza la politóloga Anna López, el fútbol es un espacio "donde se construye una comunidad de nosotros frente a ellos". "Un equipo, una selección nacional, condensa en 90 minutos identidad, orgullo, pertenencia y rivalidad y eso tiene un enorme potencial político. Por eso lo han utilizado democracias, dictaduras y movimientos políticos de todo tipo, porque produce lo que llamamos legitimidad simbólica", argumenta la autora del libro La extrema derecha en Europa (Tirant). "Es lo que marca la diferencia. No hay otra manifestación social que sea como el fútbol", añade en esta misma línea el periodista deportivo Paco Lloret.

Sin embargo, en paralelo a sus propios elementos identificativos, es la presencia hegemónica que este deporte ha ido desarrollando la que juega un rol fundamental para entender su capacidad de influencia. Encuentros diarios retransmitidos por televisión, tertulias eternas en platós o conversaciones sobre casi cada acción de un choque a través de las redes sociales son algunos de los rasgos mediáticos que hoy hacen de este deporte algo omnipresente. Un crecimiento exponencial que hace que -como defiende el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV), Fernando Flores- "el impacto social y emocional" que tiene el fútbol sea "muy fuerte". Tanto que genera un sentimiento, coral pero por la suma de individualismos compartidos, que acaba llegando a diferentes generaciones, clases, territorios e incluso "a gente que no tiene una relación política, pero tiene una relación emocional fortísima con un club y una selección. Es lo que Michael Billig denonimó 'nacionalismo banal'", sintetiza López.

De lo económico a lo mediático

Eso sí, poco a poco el fútbol también ha ido evolucionando hasta convertirse en -todavía más- un producto en el que los intereses geopolíticos se mezclan intensamente con los económicos. Detrás de esa dualidad se entienden hechos como que el Newcastle United, el PSG o el Manchester City se hayan convertido en las últimas décadas en 'clubes-estado' al ser adquiridos por Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, respectivamente. Unas inversiones multimillonarias -englobadas bajo el término 'sportwashing'- con la que estos países intentan 'lavar' su imagen -en la mayoría de casos, reaccionaria o totalitaria- y mostrar su supuesta 'modernidad' a través de estas actividades deportivas. Apuestas económicas, permitidas e incluso aupadas por los principales estamentos del deporte, que acaban dejando en un segundo plano conceptos como la ética o los valores.

"El fútbol del que hablamos hoy en día es fundamentalmente un negocio del capitalismo extremo y cuando utiliza los valores, lo hace en sentido monetario. No le importan los derechos humanos", afirma Fernando Flores. Bajo ese prisma se entienden decisiones tan paradigmáticas como que mientras Rusia ha acabado denostada y apartada durante años tanto del deporte como de la política internacional, Israel y sus equipos -pese al genocidio en Palestina- siga sin recibir ningún tipo de veto. Una circunstancia que Lloret tiene claro que es una "indecencia absoluta" y un "descrédito para la humanidad".

Los jugadores, el gran altavoz

Pero no solo los clubes -convertidos ya en marcas con influencia e ingresos globales-, sus propietarios -en muchos casos fondos y corporaciones extranjeras que cuentan con intereses propios alineados, pero también alejados, de la identidad futbolística de su club- o las entidades reguladoras han ganado un peso socioeconómico estratégico. Los propios actores del juego, los futbolistas, se han convertido en altavoces mediáticos cuyas opiniones y gestos también trascienden la barrera de lo deportivo, sean esos mensajes lanzados intencionados o no.

Eso fue lo que sucedió cuando el goleador en la final del Mundial contra Argentina, Ferran Torres, se atavió durante las celebraciones del título de España con una gorra roja en la que se podía leer 'Make Spain Great Again', un lema casi idéntico al utilizado por el 'trumpismo' que rápidamente encendió la polémica. Pese a que el propio jugador de Foios negó su intencionalidad política y afirmó que no sabía qué significaba, la realidad es que el propio presidente estadounidense lo tildó de "bonito homenaje". Como destaca Toni Mollà, sea voluntario o no, "es evidente que una acción así tiene un efecto enorme, porque al final no hay ningún anuncio que tenga el impacto que tuvo a nivel de audiencia ese gol".

Para Anna López, es innegable que los futbolistas son hoy "una de las mayores figuras de relevancia" y este tipo de gestos lo que acaban generando es una "banalización de la política racista de Trump" amplificada por un ecosistema mediático, inmediato e instantáneo con las redes sociales como principales actores, "que lo ha cambiado todo". "Con ellas, hoy en día nada pasa desapercibido y a todo se le saca punta", cree por su parte Lloret, quien defiende que a excepción de figuras "comprometidas [como es el caso del celtista Borja Iglesias, entre otros] y que adoptan posturas que muestran claramente lo que piensan", la mayoría de futbolistas están actualmente "aislados de la realidad sociopolítica".

Captura del vídeo sobre la intervención policial contra un aficionado en Elx. / @AdamElx

¿Hasta dónde llega la libertad?

Pero sea a través de manifestaciones voluntarias o no, la realidad es que el fútbol -y las gradas de unos estadios convertidos en lo que Mollà califica como "nuevas catedrales"- han sido uno de los grandes espacios de expresión del último siglo y medio, desde cánticos en idiomas locales -como el galés que se puede escuchar en campos como el Racecourse del 'hollywoodense' Wrexham- a banderas independentistas o regionalistas.

"El fútbol siempre ha sido una vía de expresión, un ámbito marcado por la libertad" en el que, sin embargo, "cada vez vamos más hacia un modelo de control", destaca Lloret, poniendo como ejemplo casos como la censura por parte de LaLiga de las imágenes del homenaje a Palestina realizado en octubre de 2025 en San Mamés. En ese mismo campo, este agosto hubo pitos en el homenaje a los campeones del mundo, mientras que otro club como el Barcelona directamente canceló ese reconocimiento y lo sustituyó por una "exaltación a la estelada". Muestras, entre muchas otras, de cómo la política identitaria se entrelaza con el deporte del balón.

Sin embargo, en otras ocasiones, ese pensamiento diferente ha dejado episodios negros como el que sucedió en Elx hace dos semanas en el que un aficionado blaugrana que portaba una bandera 'estelada' fue víctima de una desproporcionada intervención policial y, como insiste Flores, también de una "discriminación y un trato absolutamente desigualitario contra un determinado símbolo que no es ilegal" -como sí lo es una bandera franquista- y "entra dentro de la libertad de expresión". Esa misma libertad que, como deja claro Mollà, "acaba cuando comienza el odio hacia el otro".

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Y es que pese a haber minimizado -o incluso erradicado- en los campos de fútbol a los hooligans primero y a los grupos ultras españoles después, aún hay trabajo por hacer. "Tenemos que seguir profundizando en la normativa para que cuando haya por ejemplo el primer cántico racista en un estadio, se pare el partido", concluye López. Todo para que el fútbol sea solo eso, fútbol.