Las gradas de la C. Valenciana, mucho más que cemento, asientos y bufandas

Un paseo por los principales estadios de la Comunitat Valenciana permite comprobar que las gradas son mucho más que cemento, asientos y bufandas. Son espacios de identidad colectiva donde se mezclan la pasión por unos colores, el orgullo local, la memoria, la protesta y, en determinados sectores, también posicionamientos políticos.

Mestalla, tradición y protesta

Mestalla es el ejemplo más reconocible. El Valencia CF es, por palmarés e historia, el club de referencia de la Comunitat, con títulos nacionales y europeos y dos finales de Champions. Su enorme implantación social contrasta desde hace años con la fractura entre buena parte de la afición y Peter Lim. Las protestas forman ya parte de la banda sonora del estadio, con gritos de «Peter, vete ya» y el conocido lema «Lim Go Home».

El valencianismo también se expresa a través de símbolos. El murciélago del escudo procede de la iconografía de la ciudad y está ligado, entre historia y leyenda, a Jaume I. El grito «Amunt Valencia» es otra seña inseparable. También existe un fuerte vínculo con la tradición musical valenciana, con bandas en muchos partidos y momentos de enorme carga emocional como el Himno Regional tras la tragedia de la DANA.

La zona de animación es la Curva Nord. Conviene diferenciarla de Ultra Yomus, grupo histórico vinculado a la extrema derecha y vetado por el club. No sería correcto identificar a toda la Curva Nord ni al valencianismo con una ideología concreta. Su gran rival ciudadano es el Levante UD, mientras que con el Villarreal ha crecido una rivalidad deportiva por años de pelea por Europa.

El orgullo granota

A pocos kilómetros, el Ciutat de València habla otro idioma. El Levante UD representa una identidad más modesta, muy vinculada a Orriols y a los antiguos poblados marítimos. Su gran símbolo es la 'granota'. El origen se remonta al Gimnástico, uno de los clubes que dieron lugar al actual Levante, que jugaba junto al cauce del Turia, donde abundaban las ranas.

«Mai ens rendirem» resume el carácter de una entidad acostumbrada a sobrevivir entre ascensos y descensos. La grada de animación actual es Levante Fans 1909, centrada en empujar al equipo y sin una adscripción política oficial que pueda extenderse al conjunto de la afición.

Imagen del último partido de la temporda 2025-2026 en La Cerámica. / Mediterráneo

Villarreal, el orgull de tot un poble

En Vila-real la identidad nace de una paradoja: una ciudad pequeña convertida en habitual del fútbol europeo. La Cerámica ha visto ganar una Europa League, disputar semifinales de Champions y recibir a algunos de los gigantes del continente. Esa desproporción entre tamaño y éxito forma parte del orgullo groguet.

«Endavant» sintetiza esa voluntad de crecer, mientras que el Submarino Amarillo se ha convertido en un símbolo universal. El apodo está vinculado a Yellow Submarine, de The Beatles. Actualmente, Villarreal Fans forma parte de la animación del estadio y no presenta una ideología política marcada. En el pasado sí existió Frente Amarillo, identificado con posiciones de derechas. Su gran rival provincial es el CD Castellón, aunque con el Valencia también existe una rivalidad deportiva.

Castalia y el «Pam, Pam, Orellut»

Pocas aficiones han demostrado tanta fidelidad como la del CD Castellón. Castalia siguió reuniendo a miles de seguidores incluso en los años más duros, cuando el equipo cayó hasta Tercera. De ahí otro de sus sobrenombres: el Inmortal.

Si existe un grito que resume el castellonismo es el «Pam, Pam, Orellut!». Su origen se remonta a los años veinte y mezcla historia y leyenda alrededor de un aficionado conocido por sus grandes orejas y del elefante que acompañó como amuleto al equipo. Con el tiempo terminó convertido en himno y en una de las expresiones más reconocibles de la ciudad.

Aficionados del CD Castellón. / Mediterráneo

Castalia históricamente presenta además una realidad política visible en algunos colectivos. Frente Orellut ha sido relacionado con la extrema derecha, mientras que Barricada Albinegra se ha identificado con posiciones antifascistas. Son grupos concretos que no representan por sí solos al conjunto de la afición. Su rival regional es el Villarreal aunque antiguamente, en sus mejores tiempos, era el Valencia.

Elche y la franja verde

En el Martínez Valero todo gira alrededor de la franja verde. El Elche CF ha convertido esa línea sobre la camiseta blanca en un símbolo de la ciudad. El grito «¡Mucho Elche!», presente en el himno oficial, es otra de sus grandes señas.

La animación se concentra actualmente en Fondo Sur 1923, un proyecto abierto y centrado en apoyar al equipo. Históricamente existió Jove Elx, colectivo ultra identificado con posiciones de extrema derecha, una realidad que no debe confundirse con la actual grada.

Su gran rival es el Hércules. Elche y Alicante trasladan al fútbol una rivalidad histórica entre las dos grandes ciudades de la provincia. El derbi sigue siendo mucho más que tres puntos.

Alicante ruge al «Macho Hércules»

En el José Rico Pérez, el Hércules conserva una masa social muy superior a la que cabría esperar por las categorías en las que ha competido durante los últimos años. El club vive también de la memoria de sus grandes temporadas en Primera y de una identidad ligada a la fortaleza que evoca su propio nombre.

Ningún grito lo representa mejor que el clásico «¡Macho Hércules!». La temporada 2026/27 ha recuperado además una grada de animación en el Fondo Norte para devolver ambiente a uno de los sectores históricos del Rico Pérez. En el pasado, Curva Sur fue identificada con posiciones de extrema derecha.

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Valencia, Levante, Villarreal, Castellón, Elche y Hércules. Seis clubes, seis estadios y seis formas de entender una misma pasión. Cambian los colores, los himnos, los símbolos y hasta la relación con la propia ciudad. Pero cuando rueda el balón aparece un elemento común: la grada como el lugar donde una identidad deja de ser individual y empieza a cantarse a miles de voces.