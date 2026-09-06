Resumen de juveniles: Pleno de victorias en los tres equipos provinciales en División de Honor

El CD Castellón arrancó con muy buen pie la temporada imponiéndose a un peleón Torrent por 2-0 en Gaetà Huguet. El equipo de Luis Cubedo encarriló el choque en el minuto 25 con un gol del grauero Marcos Fernández desde la frontal, y Raúl Ruiz sentenció en el minuto 61 tras haber estrellado antes un balón en el larguero.

Marcos Fernández celebra con una verónica el 1-0 anotado frente al Torrent. / Juan Francisco Roca

La escuadra albinegra sumó sus primeros tres puntos de la campaña formando con un once inicial compuesto por Luis Romero en la portería; Jordan (Pablo Forner, min. 75), Gabriel (Mario Pérez, min. 82), Darius (Dani Jiménez, min. 75), Joan Gómez (Joseph, min. 62), Marcos Fernández, Raúl Ruiz, Desi (Peter Holguin, min. 82), Miquel García, Eloi Jofre y Marc Pérez.

Épica remontada del Villarreal

Por su parte, el Villarreal de Pepe Reina tiró de casta para imponerse por 2-1 al Real Murcia en el Mini Estadi. El conjunto amarillo se vio obligado a remontar un tempranero gol visitante anotado por Mohamed Sajid, logrando la igualada en el minuto 19 gracias a un penalti transformado por el artillero Raúl García. El premio a la insistencia llegó a falta de solo dos minutos para el final, cuando Yurii Kisak desató la locura local anotando el gol de la victoria.

El juvenil del Villarreal tuvo que darle la vuelta al marcador frente al Real Murcia. / Villarreal CF

Para lograr este trabajado triunfo, el técnico alineó a Eduard Ursu; Antoni Falcó, Juanma Borrero, Ioan Petrucup, Adrián Vivo (Iker Pérez, min. 88), Jairo Trujillo (Moussa Koné, min. 63), Raúl García, Edu González (Yurii Kisak, min. 63), Fode Minite (Mario Barella, min. 77), Iván Jiménez (Lucas Pilili, min. 46) y Rubén Luengo.

El Roda no perdona en casa

El CD Roda completó la jornada redonda para los equipos de la provincia al superar por la mínima (1-0) a la Penya Arrabal en la Ciudad Deportiva Pamesa. El gran protagonista del encuentro fue el activo delantero Dani Pavón, quien causó un peligro constante sobre la portería rival y anotó el definitivo gol del triunfo en el minuto 16. A pesar de que el propio Pavón dispuso de tres claras ocasiones más para ampliar la renta, el marcador ya no se movió y los tres puntos se quedaron en casa.

Un solitario gol de Dani Pavón le dio el triunfo al Roda frente a la Penya Arrabal. / Juan Francisco Roca

Los gualdinegros de Sergi Escobar saltaron al terreno de juego con Manu Borrás bajo palos; Dani Pavón (David Reina, min. 71), Ronny Medina, Izan Bernabeu (Sergi Bousoño, min. 82), Zico Evert, Hugo Peña (Adam, min. 71), Ethan Vela (Marc Bonilla, min. 59), Javier Ferruses, José Iniesta, Luca Zamudio y Román Teresa (Manu Padilla, min. 59).

Un arranque liguero idílico

Este triple triunfo sitúa a los representantes de la provincia en la zona alta de la clasificación desde la primera jornada del campeonato. La fortaleza defensiva mostrada por el Castellón y el Roda, sumada a la capacidad de reacción y supervivencia del Villarreal, confirman el excelente estado de forma del fútbol base castellonense.

Alegría en el juvenil A del CD Castellón tras anotar el 1-0 frente al Torrent e Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Los tres entrenadores demostraron tener las plantillas muy enchufadas, gestionando los cambios con inteligencia en los minutos finales para contener las embestidas rivales y certificar un inicio de temporada impecable que ilusiona a los aficionados de cara a los próximos compromisos ligueros.