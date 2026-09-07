Arranca la Escuela de tenis y pádel Tenis Drive Academy en Castellón

Durante esta semana se ponen en marcha las primeras clases de tenis y pádel de las escuelas de la temporada 2026-2027, y seguirán arrancando nuevos grupos a lo largo de todo el mes de septiembre a medida que se vayan incorporando nuevos alumnos.

La inscripción por tanto sigue abierta para cualquier persona interesada en aprender, practicar y sobre todo disfrutar de los deportes de raqueta durante estos próximos nueves meses de duración de la temporada.

GRUPOS FORMADOS POR EDADES Y NIVELES

Tanto niños (a partir de 3 años) como adultos, sea cual sea su edad y su nivel de juego, pueden participar en las escuelas de Tenis Drive Academy, ya que los grupos se forman por edades y por niveles para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos inscritos.

Con una metodología muy activa, el equipo de entrenadores se adapta a las características del alumnado de cada grupo para que todos ellos puedan sacar el máximo rendimiento a las clases.

• A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la ESCUELA DE PRE-PÁDEL y PRE-TENIS, con actividades y juegos adaptados para ellos.

• Desde 6 hasta 17 años, ESCUELA DE PÁDEL y TENIS de iniciación y perfeccionamiento.

• A partir de los 18 años: ESCUELA PARA ADULTOS

Escuela de pádel. / Tenis Drive Academy

CLASES TODOS LOS DÍAS: DE LUNES A DOMINGO

Tanto entre semana (por las tardes) como los fines de semana (por las mañanas) hay grupos de tenis y pádel con gran variedad de horarios para adaptarse a las necesidades de todos los alumnos.

PISTAS DE LA PLANA SPORT CASTELLÓN Y DEL CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR

Las clases se imparten en dos instalaciones deportivas: La Plana Sport Castellón y el Club de Golf Costa de Azahar. En cada una de ellas hay diferentes grupos dependiendo del día de la semana y del horario escogido por cada jugador.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

El plazo de inscripción está abierto y a lo largo de todo el mes se irán incorporando alumnos y ampliándose nuevos grupos.

Más información e inscripciones:

Tenis Drive Academy: 964228321 / 685110509 / escuelas@tenisdrive.es / www.tenisdrive.es /Oficinas en Camino Donación s/n