La Diputació de Castelló impulsa la desena edició del Campionat Autonòmic de Frare: Novetats i programació
Enguany aconseguix els 79 equips i més de 200 participants
“Uns números que demostren l'interés que continua despertant esta disciplina en la nostra terra”, assenyala el diputat d'Esports, Iván Sánchez
La Diputació Provincial de Castelló impulsa la desena edició del Campionat Autonòmic de Frare. Una competició que continua creixent i que enguany aconseguix els 79 equips i més de 200 participants.
“Uns números que demostren l'interés que continua despertant esta disciplina en la nostra terra”, ha assenyalat el diputat d'Esports, Iván Sánchez, durant l'acte de presentació de la competició que ha tingut lloc este migdia en el Saló de Recepcions del Palau Provincial.
Així, acompanyat per l'alcalde de Traiguera, Javier Ferrer; l'alcaldessa de Xert, Susana Sanz; el regidor d'Esports de Torreblanca, Paco Doménech; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, Iván Sánchez ha subratllat la importància d'este campionat per a “posar en valor una modalitat tradicional de pilota valenciana en fase de recuperació i acostar-la als més xicotets”.
“Cal cuidar i apostar per esta disciplina, que compta amb una llarga tradició en el nord de Castelló, i treballar perquè les noves generacions puguen continuar gaudint als nostres pobles”, ha afegit el diputat provincial.
Esport i tradició
En este sentit, el responsable de l'àrea d'Esports ha destacat que “el Frare forma part de la nostra essència, més que un esport és una tradició dels nostres pobles”, i ha mostrat el seu orgull per veure “com està recuperant el seu espai esportiu a la província gràcies a esta competició que, amb els anys, va guanyant protagonisme”.
Novetats i programació
La desena edició del Campionat Autonòmic arriba, a més, amb importants novetats i noves seus. Així, els trinquets de Sant Joan de Moró i Beniparrell acolliran diferents partides de la competició, que també recupera la categoria femenina i la mixta. En la categoria masculina s'ha doblegat la participació de 4 a 8 equips.
Pel que respecta a la programació, tal com s'ha anunciat durant l'acte, el divendres 11 de setembre començarà la competició amb la disputa de la categoria femenina, que tindrà com a seu el recinte de Beniparrell.
El dissabte 12 arribarà el torn de les categories de Primera i de Veterans A i Veterans B a Traiguera; es jugaran les categories de Tercera i Juvenils a Torreblanca, i les categories Recreativa i Recreativa Individual a Xert en sessions al matí i vesprada. El programa continuarà el diumenge 13 de setembre amb la Segona categoria, a Traiguera.
El calendari inicial es completarà el divendres 18 de setembre amb la categoria mixta, que es disputarà a Beniparrell, i amb les categories de formació. Sant Joan de Moró i Beniparrell seran les seus de les competicions benjamí, aleví, infantil i cadet.
El diputat d'Esports ha animat a la ciutadania a acostar-se als diferents trinquets de la província i gaudir de les partides. Així mateix, ha desitjat sort a tots els jugadors i els ha animat a continuar participant en pròximes edicions. “Desitge que esta edició siga tot un èxit i que el Frare continue creixent i guanyant presència als nostres pobles”, ha conclòs.
- Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
- Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
- El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
- Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
- Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
- Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
- Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
- Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos