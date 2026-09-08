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L’Alcora acogerá la XVI edición del Motocross Ricardo Monzonís

La cita, que homenajea al piloto alcorino, se celebrará este fin de semana

La prueba está organizada por el Moto Club l´Alcora Competició.

La prueba está organizada por el Moto Club l´Alcora Competició. / Mediterráneo

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Javier Nomdedeu

L'Alcora

El XVI Motocross Ricardo Monzonís de l'Alcora tendrá lugar este fin de semana, sábado 12 y domingo 13 de septiembre y será puntuable para el campeonato Interopen Comunidad Valenciana y abierto a pilotos de toda España.

La carrera es un homenaje al apreciado piloto alcorino fallecido a los 23 años en accidente de competición el 14 de junio de 2009 en Vinaròs, agradeciendo su familia al Ayuntamiento de l'Alcora, la Federación de Motociclimo de la Comunitat Valenciana, y la Caixa Rural alcorina, entre otros, su ayuda, recordando que la carrera es el domingo desde las 10 de la mañana.

El programa

Con entrada gratuita el sábado serán los entrenamientos libres de todas las categorías, y el domingo a partir de la 10 será la competición puntuable para el Interopen y abierto a pilotos del Campeonato de España. La prueba está organizada por el Moto Club l´Alcora Competició.

La familia Monzonís, numerosos amigos, población y mundo del deporte en general quieren recordarlo en una muestra mas de cariño hacia el apreciado Ricardo Monzonis a quien se le dedicó el nombre del Circuito de l'Alcora.

Cartel.

Cartel. / Mediterráneo

Las categorías que competirán en la capital de l’Alcalatén serán MX-1 (senior-junior); MX-2(senior-junior); MX 3 (senior-junior), 85 (cadetes-juveniles) 65 (alevines), MX clásicas superiores, MX clásicas 80, MX aficionados, y MX 125.

Esta décimo sexta edición del Memorial Ricardo Monzonís cuenta con el apoyo de la Federación Valenciana de Motociclismo, Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora, Diputación, así como de numerosas empresas y firmas comerciales. Un moto-cross donde además de la parte competitiva lo más importante será recordar y rendir homenaje al querido Ricardo Monzonis Antequino, también popular como Ricky 71 que era el número que llevaba en la camiseta de piloto.

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Ricardo Monzonís, junto a su padre y hermano han hecho y están haciendo mucho por el mundo del deporte, sobre todo impulsando el Moto-Cross de la provincia tanto desde el circuito de l’Alcora como de otros circuitos de diversas localidades de la provincia, hasta el punto de entrenar en la capital de l’Alcalatén habitualmente Escuelas como las míticas de Harry Everts y Colling Dugmore, y las nuevas de Rasmus Jorgensen, Kenneth Gundersen y Kasper.

Recientemente estuvieron pilotos del equipo Husqvarna Rockstar (propiedad de Kimi Raikonen), del Suzuki MXGP Europa (dirigido por Stefan Everts), del Yamaha Wilvo Construct Factor y otros equipos del mundial comon Husqvarna Dinamarca, Kawasaki Pfeil, y KTM Uk.

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