Reportaje: Fiebre de equipos filiales en el fútbol de la provincia de Castellón

El fútbol de la provincia de Castellón vive una auténtica eclosión en sus estructuras de base con una proliferación masiva de equipos dependientes. Actualmente, un total de 26 conjuntos filiales compiten activamente en el panorama del fútbol regional y nacional. Esta cifra récord demuestra el esfuerzo de los clubes por retener el talento joven, configurando un mapa competitivo muy particular en el que conviven 21 equipos catalogados como B y cinco conjuntos con la denominación C.

La élite de las canteras

En los escalones más altos de nuestro fútbol, la presencia de estos equipos está mucho más seleccionada debido a la exigencia de las categorías. En el ámbito nacional, la Tercera Federación solo cuenta con el Villarreal C como representante de esta condición, sirviendo de trampolín hacia el profesionalismo. Por su parte, la exigente Lliga Comunitat Nord destaca de forma llamativa por ser la única competición oficial de la región que no cuenta con ningún equipo filial en sus filas.

El Almazora cuenta con dos filiales; esta es la imagen de su segundo equipo (el B). / Redacción

Al descender un escalón en la jerarquía del fútbol autonómico, el número de equipos dependientes se mantiene bajo un estricto control reglamentario y deportivo. En la Primera FFCV únicamente resiste el CD Roda B como embajador de las canteras de la provincia. Sin embargo, la presencia empieza a notar un repunte al llegar a la Segunda FFCV, un escenario competitivo donde ya aparecen cuatro conjuntos: el Almazora B, el Onda B, el Alqueries B y el Vall de Uxó B.

El San Pedro lleva varias temporadas contando con un equipo filial. / Redacción

Invasión en el fútbol modesto

El verdadero grueso de esta estructura piramidal se concentra en el fútbol más modesto de la provincia. Hasta 19 filiales compiten distribuidos estratégicamente entre los cuatro primeros grupos de la Tercera FFCV. En este nivel conviven equipos de tercer nivel como el Onda C, Odisea C, Almazora C y el CD Castellón C, compartiendo campos de juego con una interminable lista de 15 equipos B, entre los que destacan el Joventut Almassora B, L’Alcora B, Nules B o Burriana B.