El Circuito Provincial de Tenis corona en Burriana a sus últimos campeones

El Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026 ha completado su calendario regular con la celebración de su último torneo en las instalaciones del Club de Tenis Burriana. La competición alcanzó su octava semana desde que comenzó, a finales de junio, después de recorrer diferentes clubes de la provincia.

El cansancio acumulado no redujo las ganas de competir. Los participantes realizaron un último esfuerzo para sumar puntos y mejorar sus posiciones antes de la disputa del Máster final, que cerrará definitivamente la edición de este año.

La cita de Burriana reunió a jugadores y jugadoras de las categorías alevín, infantil y absoluta, además de contar con sus correspondientes cuadros de consolación.

Campeones del torneo de Burriana

En la categoría alevín masculina, Unai Marín conquistó el título tras imponerse a Josep María Alegret por 6-0 y 6-4. En el cuadro femenino, Anna Serral venció a Ruth Miralles por 6-3 y 6-1.

La final infantil masculina tuvo como vencedor a Hugo Manrique, que superó a Gonzalo Chicote por 6-1 y 6-0. Más igualado resultó el segundo set de la final femenina, en la que Salomé Artunduaga derrotó a Valeria Benages por 6-0 y 7-6 (3).

Por su parte, Maksim Breus se adjudicó el cuadro absoluto masculino después de ganar a Óscar Sáez por un doble 6-4.

Estos fueron todos los resultados de los cuadros principales:

Alevín masculino: Unai Marín vence a Josep María Alegret por 6-0 y 6-4.

Unai Marín vence a Josep María Alegret por 6-0 y 6-4. Alevín femenino: Anna Serral vence a Ruth Miralles por 6-3 y 6-1.

Anna Serral vence a Ruth Miralles por 6-3 y 6-1. Infantil masculino: Hugo Manrique vence a Gonzalo Chicote por 6-1 y 6-0.

Hugo Manrique vence a Gonzalo Chicote por 6-1 y 6-0. Infantil femenino: Salomé Artunduaga vence a Valeria Benages por 6-0 y 7-6 (3).

Salomé Artunduaga vence a Valeria Benages por 6-0 y 7-6 (3). Absoluto masculino: Maksim Breus vence a Óscar Sáez por 6-4 y 6-4.

Resultados de los cuadros de consolación

El torneo también permitió disputar las finales de consolación. En alevín masculino, Marcel Miralles superó a Víctor Ribelles por 4-2 y 4-2. En la categoría femenina, Karla Maria Oprea ganó a Anouk Artiga por idéntico marcador.

En infantil masculino, Marcos Peris derrotó a Sergi Reboll por 4-1 y 4-1, mientras que María Gayet se proclamó campeona infantil femenina al imponerse a Alba Polo por 4-2 y 4-0.

Los resultados completos fueron los siguientes:

Consolación alevín masculina: Marcel Miralles vence a Víctor Ribelles por 4-2 y 4-2.

Marcel Miralles vence a Víctor Ribelles por 4-2 y 4-2. Consolación alevín femenina: Karla Maria Oprea vence a Anouk Artiga por 4-2 y 4-2.

Karla Maria Oprea vence a Anouk Artiga por 4-2 y 4-2. Consolación infantil masculina: Marcos Peris vence a Sergi Reboll por 4-1 y 4-1.

Marcos Peris vence a Sergi Reboll por 4-1 y 4-1. Consolación infantil femenina: María Gayet vence a Alba Polo por 4-2 y 4-0.

Al término de los encuentros se celebró la entrega de trofeos y medallas a los campeones y finalistas, en una jornada marcada por el buen ambiente en las instalaciones del Club de Tenis Burriana.

El circuito ha desfilado por Torremar, Scude Nules, La Plana Sport Castellón... / TENIS DRIVE ACADEMY

Ocho semanas y ocho sedes de competición

El Circuito Provincial de Tenis ha pasado durante su edición de 2026 por un total de ocho sedes: CT Torremar, CT Almassora, CT Benicarló, Scude Nules, CT Uxó, CT Vila-real, La Plana Sport Castellón y CT Burriana.

A lo largo de la programación se han celebrado seis torneos de cada una de las categorías de menores: benjamín, alevín, infantil y cadete. El calendario ha permitido que los jóvenes tenistas compitan durante el verano, se enfrenten a rivales de distintos clubes y acumulen puntos para la clasificación general.

El Máster decidirá la clasificación definitiva

La última prueba puntuable será el Máster del Circuito Provincial, que se disputará este fin de semana. El torneo reunirá a los ocho primeros jugadores y jugadoras de cada clasificación.

Los puntos que se repartan en esta cita serán decisivos para establecer las posiciones definitivas y coronar a los mejores tenistas del circuito de 2026.

Tras completar la fase regular en Burriana, los jugadores más destacados afrontarán ahora el último desafío de la temporada.