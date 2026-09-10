Descubre las novedades del campeonato provincial de fútbol de veteranos de Castellón: equipos, sistema de competición, fechas más relevantes...

La Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFV) retoma la tarea de llevar a cabo una nueva temporada a la que la junta directiva, por mor del número de equipos participantes, va a regresar a dos grupos de 11 equipos.

De forma que para el Campeonato de Liga-Memorial Vicente Llorens 2026/2027 se han confeccionado esos dos grupos de 11 equipos, siguiendo los criterios de respetar la clasificación de la anterior temporada, con lo que el campeonato liguero será a un total de 20 partidos.

Habrá trofeos para los dos primeros clasificados de cada grupo y descenderán los dos últimos clasificados del primero, que serán sustituidos para la temporada siguiente por los dos primeros clasificados del segundo grupo.

Primer grupo

Este fin de semana que viene empezará la competición. El primer grupo, con 11 integrantes, se presenta nuevamente como un nuevo reto para el fútbol local por ver si puede imponerse o seguir estando a remolque del fútbol de las poblaciones del interior como está sucediendo en los últimos ocho años.

De momento va a ser otra incógnita, puesto que el trasiego de jugadores ha sido importante Aunque si nos atenemos a la localización de los equipos, ganan los de las poblaciones interiores por siete conjuntos frente a los cuatro de los capitalinos. Nuevamente se presenta como favorito el Moncofa, que la temporada pasada volvió a hacer doblete, aunque estamos seguros que Huracán-Burriana, Castellón-San Pedro, L'Alcora-Asitec, Emat Displais-Vila-real, UDE-Vall de Uxó, Onda y Fomento-Montlyg constituyen un grupo experimentado y muy compacto a los que habrá que añadir al Armelles-CMG, Rodeo Fore-Ut y un Benicàssim que ascienden al primer grupo, quedando a priori un grupo muy equilibrado del que estamos seguros que ninguno lo van a tener fácil, resultando muy atractivos todos los partidos y en donde las distracciones/errores se pagarán caras, puesto que a la lucha por dirimir el campeón se añade el interés por evitar quedar entre los dos últimos clasificados que supondrá el descenso de categoría.

Pizzería L'Etrusco. / APFV

Segundo grupo

Igualmente este sábado dará comienzo la competición en el segundo grupo, la cual cuenta también con 11 equipos inscritos y a priori la igualdad también es manifiesta, puesto que el grupo estará compuesto por: Alcalà-Bar Gales, Moró, Pizzería L'Etrusco, Obras J. López-Bañohogar, Borriol-Magnanimvs, Alqueries, Maradona, Arrincadeira-Transportes Serret, Oropesa, Vila de Onda–Áridos Mijares y Rayo de Castellón.

Mucha equidad en este grupo puesto que los equipos que disputaran sus partidos en Castelló serán cinco frente a seis que lo harán en sus respectivas poblaciones. Los dos primeros clasificados ascenderán al primer grupo

Vemos un grupo muy equilibrado en donde la regularidad y el compromiso se nos antojan claves para pelear por los puestos de relevancia de la clasificación. A día de hoy, con el trasiego de jugadores habido, en los que todos y cada uno de ellos buscan su acomodo, es una incógnita predecir favoritos en cualquiera de las dos competiciones y no nos queda sino desear ¡suerte a todos!

Galería | El animado final de curso de los veteranos de Castellón / Manolo Nebot / Manolo Nebot

Torneo de Copa

Para el Torneo de Copa, se han elaborado dos grupos de 11 equipos también. El primero estará formado por los equipos del grupo primero de Liga. El segundo grupo de Copa lo integraran los 11 equipos del segundo grupo de la Liga, jugándose dos torneos de Copa que lo compondrán dos grupos de cuatro equipos y uno de tres conjuntos, clasificándose para jugar las semifinales los tres primeros y el mejor segundo de cada grupo. Los dos ganadores pasaran a la final.

Calendario de eventos programados

• La APFV, para la presente campaña, cuenta con 22 equipos. La Liga se ha distribuido en dos grupos y el campeonato regular constará de 20 partidos siendo la primera jornada el 12 de septiembre y terminándose el 20 de marzo del 2027 .

. • A continuación se celebrarán los torneos de la Copa de la Liga, que en esta temporada se harán de la siguiente forma: habrá dos grupos en el primero ( Memorial Juan Carda ) lo integraran los 11 equipos del primer grupo. El segundo grupo de Copa ( Memorial González Redondo ) lo integraran también los 11 equipos del segundo grupo.

) lo integraran los 11 equipos del primer grupo. El segundo grupo de Copa ( ) lo integraran también los 11 equipos del segundo grupo. • Quedaran pendiente de programación en función del calendario el 7º Torneo Ciudad de Castellón-Memorial Pepe Tena .

. • Al igual que el tradicional Día del Fútbol Solidario, que cumplirá su 12ª edición y que en esta ocasión será a beneficio de la Asociación de las Enfermedades Raras Asemi, el cual también queda pendiente de concretar la fecha de celebración.

Colectivo arbitral

El premio al mejor árbitro de la temporada 2025/2026 ha sido para Crespo Sotodosos, otro colegiado que repite el galardón por sus buenas actuaciones y puntuaciones.

Como todos los años, la APFV contará con la colaboración de los árbitros federados de la delegación de Castellón para dirigir los encuentros de todas las competiciones, corriendo el seguro de los jugadores a cargo de la gestoría de Inmaculada Fabregat, de la Compañía Occident.