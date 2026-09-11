El Servigroup Peñíscola abre una nueva era en la revolucionaria Liga Prime Futsal

El Servigroup Peñíscola comienza una temporada más entre los mejores equipos del fútbol sala nacional. El conjunto del Baix Maestrat afronta este sábado su estreno en la renovada Liga Prime Futsal, nueva denominación de la Primera División, con una visita al recién ascendido Wanapix Zaragoza.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura, se disputará en el pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa, a partir de las 13.00 horas, y podrá seguirse en directo a través de Dazn.

Un nuevo formato con Apertura y Clausura

La temporada 2026/2027 supone una auténtica revolución en el fútbol sala nacional. La tradicional fase regular de 30 jornadas queda dividida en dos competiciones de 15 jornadas: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. En cada una, los 16 equipos se enfrentarán una vez entre sí, con siete u ocho encuentros como locales.

El Apertura se disputará entre septiembre y diciembre , mientras que el Clausura se desarrollará desde enero hasta mayo del 2027 .

, mientras que el Clausura se desarrollará desde . Cada torneo tendrá su propio campeón, aunque posteriormente se celebrará un play-off para decidir al campeón de la temporada .

. A esas eliminatorias accederán los dos primeros clasificados del Apertura y los dos primeros del Clausura , además de los cuatro equipos —o más, en caso de coincidencias— que acumulen más puntos al sumar ambos torneos. Los cuartos de final, las semifinales y la final se disputarán al mejor de tres partidos .

, además de los cuatro equipos —o más, en caso de coincidencias— que acumulen más puntos al sumar ambos torneos. Los cuartos de final, las semifinales y la final se disputarán . La clasificación conjunta también determinará el descenso: los dos equipos con menos puntos en la suma del Apertura y el Clausura perderán la categoría .

. El nuevo sistema también afecta a la competición copera. La Copa de España y la Copa del Rey quedan unificadas en un único torneo. Los seis primeros clasificados del Apertura obtendrán directamente su plaza, mientras que los otros dos participantes saldrán de las eliminatorias en las que competirán equipos de diferentes categorías. RFEF: nuevo formato de la Liga Prime Futsal

Gerard Pusó afronta su primer partido oficial liguero

El encuentro supondrá también el debut oficial de Gerard Pusó al frente del Servigroup Peñíscola. El técnico de Callús llega a la primera jornada después de completar una pretemporada positiva, en la que su equipo únicamente ha sufrido una derrota.

El cuadro peñiscolano cerró su preparación con una victoria por 4-2 frente al Catgas Energia Santa Coloma, un resultado que le permite encarar el comienzo de la competición con buenas sensaciones.

Pusó ha tenido que convivir durante el verano con diversas bajas por problemas físicos, aunque podrá contar con todos los integrantes de la plantilla para el estreno liguero. Los jugadores han entrenado con normalidad durante la semana y el entrenador deberá realizar tres descartes antes de confeccionar la convocatoria definitiva.

Juegue quien juegue, el Servigroup Peñíscola buscará en Zaragoza los tres primeros puntos del Torneo Apertura para comenzar con buen pie una temporada en la que cada jornada adquiere una mayor trascendencia debido al nuevo formato.

Un recién ascendido como primer rival

El Wanapix Zaragoza regresa a la máxima categoría después de terminar la pasada temporada como subcampeón de Segunda División y certificar el ascenso a través del play-off. Su principal objetivo será asegurar la permanencia y consolidar su proyecto en la élite.

La plantilla mantiene a varios jugadores con una amplia trayectoria en el conjunto aragonés, como Iván Bernad, Adri Ortego, Óscar Villanueva y Richi Felipe. Su experiencia será uno de los principales argumentos de un equipo que, sobre el papel, parte con un potencial inferior al del Peñíscola, pero que tratará de aprovechar el apoyo de su afición en su regreso a Primera.