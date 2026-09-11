Estos son los grandes protagonistas de la Gala de l'Esport Local de Betxí 2026
Iván Marín, el Club Gym-Art, Xavi Vicent, Emilio Doñate y Sergi Mollar encabezan los reconocimientos de una edición que también premia los éxitos del Handbol Betxí y Daniela Cano
Betxí rindió homenaje este viernes, 11 de septiembre del 2026, a sus deportistas más destacados durante la XIII Gala de l'Esport Local, celebrada en el Teatre Municipal. El acto, organizado por la concejalía de Deportes, reconoció los resultados, la trayectoria y la dedicación de personas y clubes vinculados al municipio.
La ceremonia reunió sobre el escenario a representantes de modalidades muy diferentes, desde las carreras de montaña hasta la gimnasia artística, el ciclismo, el billar, el fútbol y el balonmano.
Iván Marín, mejor deportista
El premio al mejor deportista de Betxí recayó en Iván Marín Aibar, integrante de Betxí Runners y corredor especializado en montaña. Durante la temporada participó en pruebas tan exigentes como la Marató dels Dements y la Maratón de las Tucas, disputada en Benasque (Huesca).
Su palmarés incluye segundos puestos en el Trail de Almedíjar, la Marató Refugis de Pedra de Onda, el Trail Ruta dels Molins d’Aigua de Llucena, el Trail de Morella y el Trail de Costur.
Marín también consiguió tres victorias: el Trail Pics de Betxí, el Trail de Albalat dels Tarongers (Vaqlencia) y la Volta al Terme de Fondeguilla.
Reconocimiento al Club Gym-Art
La distinción al mejor equipo fue para el conjunto de categoría C+ del Club Gym-Art Betxí, formado por Alma Palasí, Adriana Carda, Aranza Leal, Irene Felip, Júlia Álvaro y Paula Dealbert.
Las gimnastas fueron cuartas en la primera fase de la Liga Ibérica y obtuvieron la segunda posición tanto en la segunda como en la tercera jornada. Su progresión culminó con el subcampeonato en la final celebrada en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Xavi Vicent, deportista revelación
El ciclista Xavi Vicent Garcia recibió el premio al deportista revelación. El joven se proclamó campeón autonómico de gincana promesas en la final de ciclismo escolar y consiguió, además, subir al tercer escalón del podio en la prueba de ruta.
Trayectoria histórica de Emilio Doñate
La gala también reconoció a quienes han contribuido durante muchos años al crecimiento del deporte local. El galardón a la trayectoria deportiva fue para Emilio Doñate, distinguido por su dedicación al billar y por su papel como fundador del Club de Billar de Betxí.
Mención especial para Sergi Mollar
El entrenador Sergi Mollar Castany recibió una mención especial por su recorrido en los banquillos y por el éxito alcanzado esta temporada con el Valencia CF Femenino.
El técnico se proclamó campeón de liga con el Valencia CF Femenino D, conjunto que cerró la Primera Regional Valenta con 65 puntos y consiguió el ascenso a la Liga Autonómica Valenta.
Los éxitos del Handbol Betxí y Daniela Cano
La XIII Gala de l'Esport Local se completó con otras tres menciones. Una de ellas fue para Daniela Cano Hernández, subcampeona de España de gimnasia artística en vía olímpica 4.
También subieron al escenario dos conjuntos del Handbol Betxí. El cadete femenino fue reconocido después de proclamarse campeón de la Copa Juan Torres Oro, mientras que el sénior masculino recibió la felicitación del municipio por una campaña en la que conquistó el campeonato de liga y promocionó de categoría.
Más allá de los resultados
La gala puso así nombre y apellidos al esfuerzo que sostiene el deporte de Betxí, con reconocimientos para los títulos y puestos de honor, pero también para la constancia, el trabajo diario y la contribución de deportistas, técnicos y clubs a la vida del municipio.
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