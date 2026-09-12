Un GP de Fórmula 1 en Madrid, el proyecto imposible que se hizo realidad: "Mucha gente pensó que era una broma"

Parecía una locura, una de esas ideas que solo parecen plausibles durante los segundos en que son verbalizadas. José Vicente de los Mozos, hoy presidente de IFEMA Madrid, y Luis García Abad, histórico manager de Fernando Alonso, presenciaban juntos el Gran Premio de Singapur de 2017, sobre el trazado urbano de Marina Bay, y se les ocurrió que, por qué no, quizá podría replicarse en Madrid el espectáculo de Fórmula 1 que estaban contemplando.

Casi nueve años después, aquella idea imposible, se ha hecho realidad. Sin la nocturnidad de Singapur ni un trazado por los lugares más icónicos de la ciudad, eso ya era demasiado, inviable de todo punto, Madrid acoge el Gran Premio de España en un circuito semiurbano llamado Madring. Un trazado de 5,419 kilómetros y 22 curvas que ya se anuncia como "el mejor del mundo" y el único del calendario, presumen sus organizadores, al que se puede llegar en metro: la parada Feria de Madrid (línea 8) está enfrente de la recta de meta.

Carlos Sainz, ayer, en el 'paddock' de Madring. / José Luis Roca

La Feria de Madrid, IFEMA, es la que da soporte institucional y físico al gran premio. Los pilotos rodearán las instalaciones del recinto de pabellones ubicado junto al Aeropuerto de Barajas y se adentrarán en terrenos que hasta ahora estaban sin urbanizar en el emergente barrio de Valdebebas, enfrente de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, parcialmente destinados al festival MadCool hasta 2023.

Todos los ojos sobre La Monumental

Allí se ha construido La Monumental, la joya de la corona, una curva con un trazado semicircular de 550 metros, la más larga de todo el calendario, con un peralte que alcanza el 24% y una altura máxima de 10 metros. Aspira a ser el sello distintivo de un GP que se celebrará, al menos, hasta 2035.

Vista del circuito durante los entrenamientos libres del viernes. / José Luis Roca

El acuerdo de IFEMA (que ejerce de promotora) con la FIA, cuya confidencial cuantía se estima por encima de los 30 millones de euros anuales, ha desplazado parcialmente a Montmeló del calendario. El circuito catalán albergaba el GP de España de manera ininterrumpida desde 1991 y a partir de ahora solo acogerá la F1 en los años pares (2028, 2030 y 2032), en alternancia con el GP de Bélgica.

El final del contrato vigente del Circuit de Barcelona-Catalunya con la FIA fue la ventana de oportunidad que aprovechó Madrid para encontrar su hueco en el calendario. Stefano Domenicali, CEO de la competición, se dejó seducir desde el principio por el proyecto que De los Mozos se empeñó en transformar en realidad cuando llegó a la presidencia de IFEMA tras toda una vida en la industria del motor, en 2021. "Parece que fue ayer cuando estábamos en Madrid anunciando este plan y parece que fue ayer cuando mucha gente pensó que era una broma", recordaba estos días el ejecutivo de la F1.

Parece que fue ayer cuando estábamos en Madrid anunciando este plan y parece que fue ayer cuando mucha gente pensó que era una broma Stefano Domenicali — CEO de la Fórmula 1

El impacto económico del GP

El proyecto se desarrolló bajo la premisa de que no tendría coste alguno para los madrileños, un condicionante que los partidos de la oposición denuncian que no se ha cumplido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que "es una gran inversión que no cuesta al contribuyente madrileño" y estima que "va a generar alrededor de 450 millones de euros de impacto económico cada año y 8.000 empleos directos e indirectos en la región". Un reciente informe de PwC hace un cálculo similar: 467 millones y 8.850 empleos. Los organizadores estiman un impacto de 83 millones de euros anuales en tasas e impuestos.

El edificio principal de IFEMA, integrado en el circuito. / AFP7 vía Europa Press

[Madring] va a generar alrededor de 450 millones de euros de impacto económico cada año y 8.000 empleos directos e indirectos en la región Isabel Díaz Ayuso — Presidenta de la Comunidad de Madrid

Las entradas se han agotado esta semana y se estima que alrededor de 75.000 personas de fuera de Madrid (40.000 extranjeros) acudirán a la capital este fin de semana. El Ayuntamiento y la Comunidad reforzarán el transporte público con mayor frecuencia de metro y autobuses lanzadera desde diferentes puntos de la ciudad para poder absorber a los alrededor de 124.000 asistentes. La previsión (y el deseo, para evitar atascos) es que el 75% de ellos recurran al transporte público.

Las críticas de los vecinos

Los alquileres turísticos en las cercanías del circuito se dispararon, mientras arreciaban las críticas vecinales por el ruido de los test de Fórmula 3 realizados en las últimas semanas. Hasta José Mourinho, entrenador del Real Madrid, bromeó hace unos días sobre el tema, dado que el equipo blanco se estrena a escasos metros de Madring.

El Aston Martin de Fernando Alonso, durante los entrenamientos libres. / AFP7 vía Europa Press

El objetivo, claro está, es ofrecer un gran espectáculo deportivo. Pero no solo eso. Desde que Liberty Media compró la F1, hace ya una década, el negocio se ha ido encaminando hacia la oferta de grandes espacios de ocio y negocio, donde lo que ocurre en la pista es solo una parte de la "experiencia", como explica De los Mozos. En esa línea, Madring presume del mayor 'paddock' del circuito y de "la 'fanzone' más grande del mundo", de 155.000 metros cuadrados, en palabras de García Abad, su director general. Aspira Madrid, de hecho, a fijar un nuevo estándar en el calendario europeo, a imagen de lo ocurrido con Miami en América.

Madring tendrá lo mejor de Mónaco, lo mejor de Spa y lo mejor de Silverstone Luis García Abad — Director general de Madring

Una pista muy exigente

"Madring tendrá lo mejor de Mónaco, lo mejor de Spa y lo mejor de Silverstone", llegó a decir García Abad, citando a tres de las grandes catedrales de este deporte. En lo estrictamente técnico, se prevé que no sea un circuito proclive a los adelantamientos y en el que los errores se paguen caro, porque no anda sobrado de escapatorias. Una pista más de pilotos que de coches, con muchos muros peligrosos. Entre la novedad y las características propias del circuito, la previsión es que aparezcan varias banderas rojas por accidentes.

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Para los nostálgicos del automovilismo, se trata del regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después del último GP de España en el circuito del Jarama. Ese palmarés lo cerró en 1981 Gilles Villeneuve. Mañana, habrá una nueva lista de ganadores por estrenar. Eso sí, quien aspire a un final perfecto, con Carlos Sainz o Fernando Alonso escuchando el himno de España en el podio, que se vaya olvidando. La historia la escribirá otro.