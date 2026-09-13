Tenis
Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo
El tenista alemán y el estadounidense se enfrentan en la final del último Grand Slam de la temporada
Redacción / Agencias
El estadounidense Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev se disputarán este domingo el título del US Open, en una final que enfrenta al número 4 del mundo con el jugador que le ha derrotado en sus cinco enfrentamientos anteriores, incluida la final de Múnich en 2026.
Shelton afronta su primera final de un 'grande' después de superar en cuartos de final a Carlos Alcaraz y en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe, al que derrotó este viernes por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. El estadounidense, de 23 años, buscará convertirse en el primer campeón estadounidense en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.
El estadounidense llega a la cita en el mejor momento de su carrera, después de conquistar esta temporada cuatro títulos sobre todas las superficies: el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart. Además, se asegura salir de Nueva York como número 4 del mundo, el mejor ranking de su carrera, y tendrá el apoyo de la grada para intentar conquistar su primer título de un 'grande'.
"Voy a necesitar que el domingo pongáis toda vuestra energía. Voy a ir a por todas. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengáis a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos", dijo Shelton tras derrotar a Tiafoe.
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
- Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial
- Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
- Las gasolineras de Castellón avisan: el diésel superará los 2 euros el litro en octubre si no hay alivio fiscal
- Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
- Los valores extremos que deja el verano en Castellón: el pueblo que sufrió un día de 42,9 grados, la comarca con 62 noches tropicales y la temperatura media más alta, en un instituto