Resumen de juveniles | Zarpazo del Villarreal y dos crueles derrotas en territorio valenciano
Los vila-realenses prolongan su racha triunfal mientras Castellón y Roda mueren en la orilla.
El Villarreal dirigido por Pepe Reina camina con paso firme y sumó su segunda victoria consecutiva en la competición ligera tras imponerse con autoridad al Kelme por 0-2 en tierras ilicitanas. El gran protagonista del encuentro fue Yurii Kisak, quien demostró un tremendo instinto goleador al sentenciar el choque por la vía rápida en la primera mitad. Sus letales apariciones en los minutos 22 y 30 fueron suficientes para desarbolar la defensa local y certificar tres puntos de oro que consolidan el excelente arranque de los vila-realenses.
La otra cara de la moneda la vivió el juvenil del Castellón, que compitió de tú a tú en el campo del Valencia pero acabó sufriendo una dolorosa derrota por 3-2. Los albinegros golpearon primero en el minuto 29 gracias a un gol de Marcos Pérez, pero la reacción che dio la vuelta al marcador en un pestañeo de ocho minutos. Aunque el tarraconense Isaac Vidal logró restablecer las tablas en la prolongación del primer acto, el conjunto valencianista asestó el golpe definitivo a falta de 15 minutos para el pitido final, dejando a los castellonenses sin premio a su gran esfuerzo.
Apagón fatal del Roda en Torrent
Por su parte, el Roda de Sergi Escobar no tuvo su día el sábado y sucumbió en el feudo de San Gregorio ante el Torrent por 2-0. El destino del encuentro se decidió en un fatídico cortocircuito de apenas cuatro minutos (del 54 al 58), donde la escuadra taronja aprovechó los desajustes visitantes para encarrilar el triunfo con goles de Héctor Perales y Gilbert Civera. De cara a la tercera jornada, el Castellón recibirá al Real Murcia el sábado (16:00 h), mientras que el domingo (12:00 h) el Roda se medirá al Valencia y el Villarreal buscará seguir la racha ante el Elche.
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