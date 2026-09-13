Resumen Lliga Comunitat | Cara y cruz con triunfos del Onda y Almazora y tropiezos a domicilio

La jornada de la Lliga Comunitat dejó un sabor amargo para varios representantes provinciales. El Nou Jove Castelló de Alberto Bellmunt cayó por 2-0 en su visita al Ribarroja ante los goles de Dani Sanfeliu y Chiedoiz Ozo. Peor fortuna tuvo L’Alcora, que vio cómo se le escapaban los puntos ante el Atlético Quart de forma cruel; tras adelantarse con un gol de Óscar Piñón, los locales remontaron hasta certificar el 2-1 en el fatídico minuto 92. Por su parte, el Odisea completó los tropiezos al ceder como local (0-2) ante el Silla, que se impuso con dianas de Adrián Rodríguez y Hugo Montalt.

Gran triunfo el conseguido por el Alqueries en su primer desplazamiento de la temporada. / Redacción

Alegrías y solvencia el sábado

La cruz dominical se compensó con los grandes triunfos del sábado. El Onda demostró su fortaleza en casa al superar al Manises por 2-1, en un partido muy serio resuelto con los goles de Óscar Valero y Bruno Giner. De igual manera, el Almazora amarró tres puntos de oro en el José Manuel Pesudo tras doblegar al Massanassa por 2-0. El cuadro albinegro encarriló el choque gracias al acierto de Martí Prera en la primera mitad y dictó la sentencia definitiva en el tramo final con un oportuno tanto de Lluis Llatzer en el descuento.

EL Burriana arañó un punto en el campo del Recambios Colón con gol de Juan López. / Redacción

Botín valioso fuera de casa

El balance del fin de semana se cerró con noticias positivas para el Alqueríes y el Burriana en sus desplazamientos. El Alqueríes asaltó el Paiporta firmando una victoria por la mínima (0-1), gracias a un solitario y balsámico gol de Sergio Montoliu que valió su peso en oro. Asimismo, el Burriana rascó un meritorio empate (1-1) en el complicado feudo del Recambios Colón. Un providencial tanto de Juan López permitió al conjunto celeste reaccionar a tiempo para rescatar un punto que premia el esfuerzo colectivo.