Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en CastellónCD CastellónResistencia ruralCorneado de gravedadManuel Valls
instagramlinkedin

Resumen Lliga Comunitat | Cara y cruz con triunfos del Onda y Almazora y tropiezos a domicilio

El Alqueríes también sumó de tres en una jornada que tuvo muchos contrastes

Los minutos finales castigan a L’Alcora y al Nou Jove en sus compromisos

El CD Onda consiguió sumar la primera victoria de la temporada frente al peleón Manises.

El CD Onda consiguió sumar la primera victoria de la temporada frente al peleón Manises. / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juanfran Roca

Castellón

La jornada de la Lliga Comunitat dejó un sabor amargo para varios representantes provinciales. El Nou Jove Castelló de Alberto Bellmunt cayó por 2-0 en su visita al Ribarroja ante los goles de Dani Sanfeliu y Chiedoiz Ozo. Peor fortuna tuvo L’Alcora, que vio cómo se le escapaban los puntos ante el Atlético Quart de forma cruel; tras adelantarse con un gol de Óscar Piñón, los locales remontaron hasta certificar el 2-1 en el fatídico minuto 92. Por su parte, el Odisea completó los tropiezos al ceder como local (0-2) ante el Silla, que se impuso con dianas de Adrián Rodríguez y Hugo Montalt.

Gran triunfo el conseguido por el Alqueries en su primer desplazamiento de la temporada.

Gran triunfo el conseguido por el Alqueries en su primer desplazamiento de la temporada. / Redacción

Alegrías y solvencia el sábado

La cruz dominical se compensó con los grandes triunfos del sábado. El Onda demostró su fortaleza en casa al superar al Manises por 2-1, en un partido muy serio resuelto con los goles de Óscar Valero y Bruno Giner. De igual manera, el Almazora amarró tres puntos de oro en el José Manuel Pesudo tras doblegar al Massanassa por 2-0. El cuadro albinegro encarriló el choque gracias al acierto de Martí Prera en la primera mitad y dictó la sentencia definitiva en el tramo final con un oportuno tanto de Lluis Llatzer en el descuento.

Noticias relacionadas y más

EL Burriana arañó un punto en el campo del Recambios Colón con gol de Juan López.

EL Burriana arañó un punto en el campo del Recambios Colón con gol de Juan López. / Redacción

Botín valioso fuera de casa

El balance del fin de semana se cerró con noticias positivas para el Alqueríes y el Burriana en sus desplazamientos. El Alqueríes asaltó el Paiporta firmando una victoria por la mínima (0-1), gracias a un solitario y balsámico gol de Sergio Montoliu que valió su peso en oro. Asimismo, el Burriana rascó un meritorio empate (1-1) en el complicado feudo del Recambios Colón. Un providencial tanto de Juan López permitió al conjunto celeste reaccionar a tiempo para rescatar un punto que premia el esfuerzo colectivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
  2. Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
  3. Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
  4. Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial
  5. Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
  6. Las gasolineras de Castellón avisan: el diésel superará los 2 euros el litro en octubre si no hay alivio fiscal
  7. Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
  8. Los valores extremos que deja el verano en Castellón: el pueblo que sufrió un día de 42,9 grados, la comarca con 62 noches tropicales y la temperatura media más alta, en un instituto

Las seis cuevas que hacen de la provincia de Castellón un paraíso de la espeleología

Las seis cuevas que hacen de la provincia de Castellón un paraíso de la espeleología

Les Coves de Sant Josep de la Vall es consoliden com a escenari per a l’art: torna Arts by the Cave

Les Coves de Sant Josep de la Vall es consoliden com a escenari per a l’art: torna Arts by the Cave

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte preparan una estrategia común hacia la independencia

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte preparan una estrategia común hacia la independencia

Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo

Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo

Resumen Lliga Comunitat | Cara y cruz con triunfos del Onda y Almazora y tropiezos a domicilio

Resumen Lliga Comunitat | Cara y cruz con triunfos del Onda y Almazora y tropiezos a domicilio

Imágenes históricas de empleados y clientes de la discoteca Zeus y El Desván en Castelló

Imágenes históricas de empleados y clientes de la discoteca Zeus y El Desván en Castelló

El 'antihéroe' Álvaro García y su desahogo con el Castellón: de quedarse a las puertas de jugar ante el Albacete a crucial en Girona

El 'antihéroe' Álvaro García y su desahogo con el Castellón: de quedarse a las puertas de jugar ante el Albacete a crucial en Girona
Tracking Pixel Contents