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Resumen Tercera Federación | El Villarreal C vuela alto y el Vall de Uxó ruge con fuerza

El segundo filial de Submarino se lleva el derbi ante el CD Roda por 2-1

El Soneja consiguie igualar por dos veces el marcador en el campo del Crevillente

El Villarreal C superó con claridad en el juevo a un Roda que marcó en el descuento.

El Villarreal C superó con claridad en el juevo a un Roda que marcó en el descuento. / Villarreal CF

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Juanfran Roca

Castellón

El Villarreal C de David Cifuentes se mantiene intratable en este arranque liguero tras sumar dos triunfos en dos partidos. En esta ocasión, el filial superó por 2-1 al Roda en un vibrante derbi disputado en el Mini Estadi. Los locales encarrilaron pronto el choque gracias a un gol de Mauro Roca, quien aprovechó una gran asistencia del lateral Aran Vidal. La sentencia definitiva llegó en el minuto 74 con un impecable testarazo del central Daniel Rodríguez ‘Patas’ a la salida de un córner botado por Roberto Owono. Ya en el descuento, en el minuto 93, el visitante Bryan Albert maquilló el resultado con un soberbio gol de falta directa.

Por su parte, el Vall de Uxó de José Manuel Descalzo firmó un partido soberbio para asaltar el Nelson Mandela y llevarse los tres puntos ante el SC Torrevieja (0-2). El conjunto vallero se adelantó antes del descanso gracias a un oportuno tanto de Luis Luengo tras una melé en el área salinera, mientras que Ximo Forner certificó la victoria en la recta final con el segundo gol. Al mismo tiempo, el Soneja de Carlos Ortí demostró un enorme pundonor en el Enrique Miralles al igualar dos veces el marcador ante el Crevillente Deportivo (2-2). Chus Martínez firmó el primer empate y Sabino Oltra, en los últimos minutos, rescató el primer punto de la temporada.

Partido muy serio del Vall de Uxó para arrancar los tres puntos del campo del Torrevieja.

Partido muy serio del Vall de Uxó para arrancar los tres puntos del campo del Torrevieja. / UD Vall de Uxó

Próxima jornada en el horizonte

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La competición no da tregua y la tercera jornada ya tiene definidos sus horarios. El sábado abrirá el fuego el Roda frente al Crevillente a las 16:00 horas en la Ciudad Deportiva Pamesa. Para el domingo por la tarde quedará el grueso de los partidos: el Soneja recibirá al Utiel (17:30 h), el Vall de Uxó buscará seguir ganando ante el Español de San Vicente (18:00 h) y el flamante Villarreal C afrontará una dura salida al Camp Nou de Morvedre para medirse al Atlético Saguntino (18:33 h).

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