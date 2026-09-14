Castelló recupera los históricos campos Federativos de fútbol: ¿cuándo volverá a jugarse en ellos?

Los históricos Campos Federativos de Castellón volverán a acoger partidos de fútbol después de años de abandono. El Ayuntamiento y la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) han avanzado en la recuperación de unas instalaciones vinculadas a la memoria deportiva de la capital, por las que pasaron varias generaciones de futbolistas antes de que dejaran de utilizarse en 2011.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha mantenido una reunión con el presidente de la FFCV, Salvador Gomar, para concretar los próximos pasos del proyecto. En el encuentro también participaron la concejala de Deportes, Maica Hurtado; y el vicepresidente de la Federación, Jordi Lucena.

El primer paso visible será el desbroce y acondicionamiento inmediato de los terrenos, situados entre la avenida del Mar y la avenida Hermanos Bou. Los trabajos afectarán tanto al interior del recinto deportivo como a su perímetro y a los accesos.

«Se van a iniciar de manera inminente el desbroce y acondicionamiento de los terrenos de estos campos Federativos», ha anunciado Carrasco. La actuación permitirá comenzar a recuperar un espacio que acumula 15 años sin actividad deportiva y que se había ido deteriorando desde su cierre.

Dos campos de fútbol operativos en 2027

El proyecto contempla la puesta en funcionamiento de dos campos de fútbol con césped artificial, que estarán disponibles para los clubes de la ciudad en 2027. Las instalaciones estarán destinadas especialmente a dar respuesta a las necesidades del fútbol base de Castellón.

El anuncio actualiza los plazos avanzados a finales del 2025, cuando se planteaba completar la recuperación durante 2026. Este año se acometerán los primeros trabajos y se cerrará el marco administrativo, mientras que la apertura de los terrenos de juego se producirá finalmente en 2027.

En paralelo al acondicionamiento inicial, el Ayuntamiento y la FFCV están ultimando un convenio de colaboración que deberá quedar redactado antes de que termine 2026. El documento determinará las competencias y responsabilidades de cada institución en los diferentes espacios del recinto.

El proyecto anunciado anteriormente incluye, además de la adecuación de los dos campos de fútbol 11, la reforma de los vestuarios, las oficinas de la delegación territorial de la Federación, la mutualidad médica y la mejora de los accesos. Los nuevos terrenos se sumarán a los 18 campos de fútbol municipales existentes en la capital.

«Los dos nuevos campos de fútbol estarán operativos y a disposición de los clubes en 2027», ha asegurado Carrasco. La alcaldesa también ha destacado que se mejorarán los accesos para facilitar la movilidad cuando las instalaciones recuperen la actividad.

Quince años esperando su recuperación

Los campos Federativos dejaron de utilizarse en 2011. Desde entonces, las instalaciones permanecían cerradas pese a ocupar un emplazamiento estratégico y formar parte de la historia del fútbol de la ciudad.

El Ayuntamiento cifra en más de 5.000 los deportistas vinculados a las canteras de la capital, una actividad que incrementa la presión sobre las instalaciones disponibles. La recuperación de los dos campos permitirá ampliar los horarios de entrenamiento y competición, ofreciendo nuevos espacios a los clubes.

Uno de los obstáculos para desbloquear el proyecto era la titularidad de los terrenos, que pertenecían a la Real Federación Española de Fútbol. Las gestiones realizadas por la FFCV y el Ayuntamiento han permitido avanzar hacia la recuperación de este recinto para el deporte local.

Carrasco ha recordado que se trata de «un recinto deportivo que han conocido varias generaciones de castellonenses» y ha enmarcado la actuación en el compromiso municipal con el deporte como herramienta de transformación y promoción de hábitos saludables.

La alcaldesa Begoña Carrasco y Salvador Gomar (presidente de la FFCV), en el acuerdo. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Una instalación «necesaria» para el fútbol base

La alcaldesa ha agradecido la colaboración de la FFCV y la implicación de Salvador Gomar en un proyecto que, según ha señalado, supondrá «la revitalización del deporte base de Castellón» mediante la recuperación de unas instalaciones emblemáticas.

«Apostamos por un estilo de vida activo y saludable para todos nuestros vecinos, pero especialmente para los miles de niños y niñas de nuestro deporte base», ha afirmado Carrasco.

Por su parte, Salvador Gomar ha subrayado la importancia de devolver la actividad a los antiguos campos: «Para la FFCV era muy importante reactivar el uso de una instalación que es muy necesaria y de unos campos que ya forman parte de la historia de Castellón».

El desbroce supondrá el primer movimiento sobre el terreno después de 15 años de inactividad. Será también el inicio de la cuenta atrás para que, en 2027, el balón vuelva a rodar en unos Campos Federativos donde aprendieron a jugar generaciones enteras de futbolistas castellonenses.