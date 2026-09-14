Enric Mas, un ganador de La Vuelta forjado en las carreteras de Castellón

La historia de Enric Mas no se entiende sin Mallorca, su tierra natal, pero tampoco sin Castellón, una provincia estrechamente ligada a sus primeros pasos en el ciclismo y que también tuvo un papel destacado en el camino hacia la conquista de su primera Vuelta a España.

Mucho antes de subir a lo más alto del podio de Granada, el corredor de Artà se formó en las carreteras castellonenses, defendió los colores del Castillo de Onda y dejó su nombre inscrito en el palmarés del Trofeo Víctor Cabedo. Años después regresó ya como profesional para ofrecer en El Bartolo una de las actuaciones que confirmaron su candidatura al maillot rojo.

Su formación en el Castillo de Onda

Mas dio el salto a la Península cuando todavía era cadete para competir en el AEL valenciano. Posteriormente se incorporó al Club Ciclista Sepelaco-Castillo de Onda en categoría juvenil, una etapa decisiva para completar su formación y comenzar a llamar la atención de las grandes canteras nacionales.

La vinculación aparece en diferentes perfiles dedicados a su trayectoria. El corredor compitió en 2012 dentro de la estructura del Sepelaco, que ese mismo año adoptó la denominación Castillo de Onda. Durante aquella temporada, el mallorquín se proclamó campeón de España júnior de contrarreloj, uno de los primeros grandes éxitos de su carrera.

Su progresión despertó el interés de los técnicos de la Fundación Alberto Contador, que lo incorporó a su proyecto. Allí permaneció entre 2013 y 2015 antes de dar el salto en 2016 al Klein Constantia, filial del Quick-Step.

Primer ganador del Trofeo Víctor Cabedo

La relación de Mas con Castellón se reforzó en 2013. Ya con el Specialized-Fundación Alberto Contador, participó en la primera edición del Trofeo Víctor Cabedo, creado en memoria del ciclista ondense fallecido en un accidente en 2012.

El futuro campeón de la Vuelta ganó la última prueba, disputada sobre 110,9 kilómetros con salida y llegada en Vila-real. Mas se impuso por delante de su compañero Álvaro Cuadros y de Héctor Carretero, representante precisamente del Castillo de Onda.

Aquel triunfo le permitió adjudicarse también la clasificación general inaugural del Trofeo Víctor Cabedo, resuelta mediante un sistema de puntos después de cuatro jornadas. El mallorquín sumó 168, por los 149 de Xavi Pastallé y los 138 de Carretero, ambos corredores del conjunto ondense. Una victoria especialmente simbólica porque se produjo en unas carreteras que conocía después de haber formado parte del club organizador.

Octavo en la Volta Castelló

En 2015, durante su segundo año como sub-23, Mas volvió a competir en la provincia en la Volta Castelló, una de las grandes pruebas por etapas del calendario amateur español y un escaparate habitual para ciclistas que posteriormente alcanzan el profesionalismo.

El corredor del Specialized-Fundación Alberto Contador fue octavo en la clasificación general, a un1 minuto y 43 segundos del vencedor, Diego Tirilonte. Mas terminó igualado a tiempo con Jaime Rosón, noveno, y se quedó a solo cuatro segundos del podio que completaron Fernando Barceló y Marcos Altur.

También fue noveno en la última etapa, el Trofeu Penyagolosa, con llegada después de 109 kilómetros. Fernando Barceló, compañero de Mas, se llevó aquella jornada y concluyó segundo en la general. Apenas un año después, el mallorquín se incorporaría al Klein Constantia y comenzaría su trayectoria profesional.

Una exhibición ante Pogacar en El Bartolo

El vínculo entre Enric Mas y Castellón escribió un nuevo capítulo en La Vuelta a España 2026. En la sexta etapa, disputada sobre 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, el ciclista del Movistar protagonizó un espectacular duelo con Tadej Pogacar.

El esloveno atacó en el inédito Alto de El Bartolo, pero Mas fue el único capaz de responder. El mallorquín neutralizó su ventaja y coronó en primera posición después de superar el exigente tramo de tierra y las rampas de hasta el 20%. Ambos afrontaron juntos el descenso hacia la capital, durante el cual Pogacar llegó a salirse de la carretera en una curva.

Mas terminó segundo en Castelló, superado por la mayor velocidad del campeón esloveno en el esprint, pero aquella actuación le permitió ascender a la segunda posición de la clasificación general y confirmó que estaba preparado para luchar por el título. Al día siguiente volvió a recorrer la provincia en la etapa con salida desde Vall d’Alba y llegada en Valdelinares.

De Onda al maillot rojo

Trece años separan la victoria de Mas en el primer Trofeo Víctor Cabedo y su exhibición frente a Pogacar en el Bartolo. Entre ambas actuaciones aparece también su octavo puesto en la Volta Castelló y una carrera profesional marcada por sus podios en las grandes vueltas.

Castellón estuvo así presente tanto en la formación del joven corredor como en el camino del ciclista que finalmente ha conquistado la Vuelta. Enric Mas aprendió y ganó en las carreteras castellonenses antes de regresar a ellas convertido en uno de los mejores escaladores del mundo.