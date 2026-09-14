El nuevo compañero de Juanlu Esbrí para seguir escalando en la élite mundial del pádel

Juanlu Esbrí inicia una nueva etapa en su carrera profesional. El jugador castellonense cambia de compañero y unirá su camino al de Iñigo Jofre, actual número 31 del mundo, con el objetivo de mantener su progresión y luchar por alcanzar las rondas decisivas de los grandes torneos.

La decisión pone fin a la pareja formada durante las últimas competiciones por Esbrí y Sanyo Gutiérrez. El castellonense y el experimentado jugador argentino separan sus caminos para buscar nuevos retos después de haber firmado resultados importantes dentro del circuito profesional.

El principal éxito de su etapa conjunta llegó en el Pretoria P1 de Sudáfrica, donde alcanzaron las semifinales. Esbrí y Sanyo demostraron durante aquel torneo su capacidad para competir contra las mejores parejas del mundo, aunque finalmente han optado por emprender proyectos diferentes.

Una nueva oportunidad junto a Iñigo Jofre

Consolidado ya entre los 25 mejores jugadores del ránking mundial, Juanlu Esbrí afronta el cambio como una oportunidad para continuar creciendo. Su nuevo compañero, Iñigo Jofre, cuenta también con experiencia en la élite y ocupa actualmente la 31ª posición mundial.

La nueva pareja tratará de encontrar rápidamente la compenetración necesaria para competir por las rondas finales. Esbrí buscará aportar su potencia, agresividad y capacidad para desequilibrar, mientras que ambos deberán construir los automatismos propios de cualquier proyecto que comienza en plena temporada.

El castellonense continúa de esta manera su progresión entre los mejores del planeta. Después de asentarse en los cuadros principales y lograr resultados destacados, el siguiente objetivo pasa por ganar regularidad y acercarse a las posiciones que permiten acceder a los torneos con una mejor condición de cabeza de serie.

Debut en el Premier P2 de Rotterdam

La puesta de largo de la pareja formada por Juanlu Esbrí e Iñigo Jofre tendrá lugar en el Premier P2 de Rotterdam, torneo que comenzará el próximo 28 de septiembre del 2026.

La cita neerlandesa será su primera prueba conjunta y permitirá medir su adaptación ante algunas de las parejas más importantes del circuito. El reto inmediato será superar las primeras rondas y adquirir confianza para afrontar los siguientes compromisos del calendario.

Esbrí abre así un nuevo capítulo después de su etapa con Sanyo Gutiérrez. El jugador castellonense apuesta por Jofre para continuar escalando posiciones, asentarse definitivamente en la élite mundial y volver a luchar por las rondas decisivas de Premier Padel.